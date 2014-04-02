"شمس" ليلى علوي تشرق في رمضان القادم

عاد التعاون مجدداً ما بين الفنانة ليلى علوي والمخرج خالد الحجر وشركة "كنج توت" للإنتاج، وذلك بعدما قدموا مسلسل "فرح ليلى" في العام الماضي، واستقروا على أن يقدموا مسلسلاً جديداً يحمل اسم "شمس" يُعرض في شهر رمضان المقبل، على أن يتولى كتابته علاء حسن.

وأكد المنتج هشام شعبان في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن المسلسل من المقرر أن يبدأ تصويره مطلع الأسبوع المقبل، على أن يكون هناك تكثيف من أجل اللحاق بشهر رمضان المقبل.

وأوضح المنتج أن الفنان جميل راتب سيشارك ليلى علوي بطولة العمل، بعد غياب عن الدراما، إلى جوار هاني عادل، وسميرة عبدالعزيز وطارق الإبياري، على أن ينتهي المخرج من اختيار باقي الأبطال خلال الفترة المقبلة.

قصة إنسانية وظهور دائم

وحاول البعض التكهن بالقصة الخاصة بالمسلسل، والإشارة إلى أنها تشبه مسلسل "فرح ليلى" الذي قدم في العام الماضي، إلا أن المنتج أكد أن المسلسل من نوعية الأعمال "الخفيفة" ولا يشبه في تفاصيله ما تم تقديمه في العام الماضي، ويتمركز بشكل كبير حول المشاعر والإنسانيات، كما أنه يتناول مواضيع من قلب الحياة المصرية، رافضاً الإفصاح عن القصة الخاصة به، خصوصاً أن المسلسل مازال في مرحلة الكتابة في الوقت الحالي، ولم ينته المؤلف منه.

وبهذا المسلسل تحافظ ليلى علوي على ظهورها الدائم في شهر رمضان منذ عام 2009، حينما قدمت مسلسل "حكايات وبنعيشها"، حيث لم تغب صاحبة مسلسل "نابليون والمحروسة" عن الظهور في أي عام لاحق، عكس باقي النجوم الكبار الذين تخلفوا عن الظهور في بعض السنوات.