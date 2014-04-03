عمرو واكد شرطي إلى جانب الحسناء سكارليت جوهانسن

كشفت شركة يونيفرسال عن المقدمة الدعائية الأولى لفيلمها الجديد Lucy، والذي تقوم ببطولته الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون إلى جانب الممثل المصري عمرو واكد والممثل الكبير مورجان فريمان.

الفيلم الذي يقف على إخراجه الفرنسي لوك بيسون، ومن المقرر طرحه بالسينمات في 8 أغسطس المقبل، تدور أحداثه حول "لوسي"، التي تقوم بتهريب المخدرات بشكل غير شرعي، إلا أنه وبعد امتصاص جسدها للمخدرات عن طريق الخطأ تتحول لشخص شديد الذكاء يمتلك قوة خارقة.

وتظهر جوهانسون في التريلر اﻷول للعمل وسط محاولة للهرب من خاطفيها، قبل أن تأخذ المخدرات مفعولها في جسدها، وتقوم جوهانسون بتدمير جميع العقبات في طريقها.

يذكر أن عمرو واكد يلعب في الفيلم شخصية شرطي فرنسي من أصول شرق أوسطية، بينما يلعب مورجان فريمان شخصية عالم.