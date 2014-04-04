جوني ديب ينوي الزواج قريبا.. والعروس تصغره بـ20 عاما

أكد الممثل الأميركي جوني ديب خطبته للممثلة "أمبر هيرد" وعزمه الزواج منها في مقابلة تلفزيونية تذاع اليوم. وأكد ديب (50 عاماً) بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أنباء الخطبة بعد أيام من رؤيته وهو يرتدي خاتم خطبة في أصبع يده اليسرى، ما أثار تكهنات بعزمه الزواج من هيرد. على الرغم من أن الممثل الخمسيني كان صرح سابقاً تعليقاً على سؤاله عن "بارادي" أن هناك أشخاصا لا يمكن أبداً نسيانهم.

وشاركت هيرد (27 عاماً) -وهي من تكساس- ديب التمثيل في فيلم "رم ديري" عام 2011. وفي العام التالي انفصل ديب عن شريكته منذ أمد طويل، الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي، التي أنجب منها طفلين.



