عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

جوني ديب ينوي الزواج قريبا.. والعروس تصغره بـ20 عاما

المصدر: لوس أنجلوس – رويترز
أمبر هيرد وجوني ديب
رابط مختصر

أكد الممثل الأميركي جوني ديب خطبته للممثلة "أمبر هيرد" وعزمه الزواج منها في مقابلة تلفزيونية تذاع اليوم. وأكد ديب (50 عاماً) بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أنباء الخطبة بعد أيام من رؤيته وهو يرتدي خاتم خطبة في أصبع يده اليسرى، ما أثار تكهنات بعزمه الزواج من هيرد. على الرغم من أن الممثل الخمسيني كان صرح سابقاً تعليقاً على سؤاله عن "بارادي" أن هناك أشخاصا لا يمكن أبداً نسيانهم.

وشاركت هيرد (27 عاماً) -وهي من تكساس- ديب التمثيل في فيلم "رم ديري" عام 2011. وفي العام التالي انفصل ديب عن شريكته منذ أمد طويل، الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي، التي أنجب منها طفلين.

johnny depp wife vanessa johnny depp wife vanessa


كلمات دالّة

#جوني ديب, #فانيسا بارادي, #خطبة, #انفصال, #ممثل أميركي, #نجوم التمثيل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر