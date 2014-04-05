الموت يغيب سلطان مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"

توفي صباح السبت الإعلامي المصري، محمود سلطان، أحد رواد جيل الوسط من إعلاميي التلفزيون المصري، وذلك عقب دخوله إلى العناية المركزة بعد أن ساءت حالته الصحية، وتعرضه لعدة جلطات.

ويعد سلطان الذي توفي عن عمر يناهز 74 عاماً، واحداً من أهم الأصوات التي قدمت نشرات الأخبار بالتلفزيون المصري، كما أنه كان ضمن أول فريق يقوم بتقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعد أول برنامج حواري يعرض عبر شاشة التلفزيون المصري، كما اقترن اسمه ببرنامج "عالم الحيوان"، أحد أشهر البرامج التي عرضت عبر التلفزيون.

وشيعت جنازة الراحل، بعد ظهر السبت من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، حيث حرص الكاتب الكبير بهاء طاهر على الحضور، وكذلك وحيد حامد، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، والإعلامي وجدي الحكيم، والدكتور صفوت العالم.

وعقب الإعلان عن الوفاة، أصدرت وزارة الإعلام بياناً رسمياً، نعت من خلاله وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين الراحل، معربة عن حزنها لرحيله، خاصة أنه لم يبخل يوماً بصوته على الإذاعة والتلفزيون، كما أنه ترك بصمة بصوته المميز في تقديم نشرات الأخبار والبرامج، ولم ينقطع عطاؤه عن الإعلام المصري.

كما نعى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإعلامي الراحل، مشيراً إلى أنه تتلمذ على يده العديد من شباب الإعلاميين بالتلفزيون المصري، كما أنه أثرى الإعلام بإبداعه.

وحصل الإعلامي الراحل على العديد من الجوائز، كان أبرزها حصوله على نجمة سيناء عن عمله على جبهة القتال في حرب أكتوبر 1973، كما كرم في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإعلام العربي في عام 2010.