أحمد حلمي يُطلّ في عيد الفطر بـ"صنع في الصين"

بعد أن كان آخر أعماله في السينما فيلم "على جثتي"، الذي عُرض العام الماضي، يستعد الفنان المصري أحمد حلمي للعودة مرة أخرى عبر فيلم جديد يحمل اسم "صنع في الصين".

يأتي ذلك بحسب ما صرح به لـ"العربية نت" إيهاب السرجاني الذي يتولى إنتاج الفيلم بمشاركة أحمد حلمي من خلال شركة "شادوز" التي يمتلكها الثنائي.

وأشار السرجاني إلى أن تصوير الفيلم الذي يكتبه مصطفى حلمي ويخرجه عمرو سلامة، سيبدأ الأسبوع المقبل، كي يكون جاهزاً للعرض في موسم عيد الفطر المقبل.

وهو العمل الذي تم الاستقرار عليه بعد فترة طويلة من التكهنات حول العمل الجديد لبطل "إكس لارج"، خاصة أنه كان يمتلك أكثر من سيناريو لتنفيذه، أبرزهم "تراب الماس" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

موهبة "Arabs Got Talent" تشارك في البطولة

وأوضح المنتج أن ياسمين رئيس، بطلة فيلم "فتاة المصنع"، تم الاستقرار عليها من أجل مشاركة حلمي بطولة الفيلم إلى جوار دلال عبدالعزيز وإدوارد، كما تشارك الطفلة نور عتمان، التي شاركت في الموسم الثالث من برنامج "Arabs Got Talent" الذي عُرض عبر شاشة MBC، ووعدها حلمي بالمشاركة في فيلمه الجديد بعد أن لفتت الأنظار بموهبتها.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر" نشر حلمي صورة قال عنها إنها من كواليس الفيلم الجديد، غير أنه لم يوضح ما الذي يظهر في الصورة والذي كان يشبه دمية يتم تصنيعها.

وبدوره رفض السرجاني الإفصاح عن ماهية الصورة أو القصة التي يدور حولها الفيلم الكوميدي، مكتفياً بالتعبير عن رغبته في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

ويتولى عمرو سلامة إخراج الفيلم، بعد أن شارك أحمد حلمي في فيلمه الأخير "لا مؤاخذة"، الذي يُعرض في الوقت الحالي، وكان يقدم فيه دور الراوي بصوته فقط.