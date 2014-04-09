شارون ستون في ضيافة المستشفى السوري - اللبناني

أدخلت الممثلة والمنتجة السينمائية الأميركية شارون ستون (56 عاما) إلى المستشفى لفترة قصيرة في ساو باولو (جنوب شرق البرازيل)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية عدة. وقال موقع "جي 1" الإخباري التابع لصحيفة "أوغلوبو" إنها دخلت بعد ظهر الأحد إلى المستشفى السوري اللبناني في ساو باولو، حيث اهتم بها طبيب متخصص بالالتهابات قبل أن تخرج أمس الثلاثاء.

ونقل "جي 1" الخبر عن مصادر مجهولة في صفوف "العاملين" في هذا المستشفى العريق، الذي رفض جهازه الإعلامي الرد على أي أسئلة تتعلق بالممثلة الحسناء.

يذكر أن الممثلة الأميركية أتت إلى البرازيل للمشاركة في حفلة مؤسسة "امفار" لأبحاث مرض الايدز، التي أقيمت الجمعة الماضي في ساو باولو.

من جهته، أعلن الجهاز الإعلامي لمؤسسة "امفار" بحسب ما أوردت وسائل الإعلام البرازيلية أن ستون أمضت عطلة نهاية الأسبوع في مجمع "فازيندا بوا فيستا" على بعد مئة كيلومتر من ساو باولو بعد الحفلة.