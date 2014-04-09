الألفاظ الخارجة تتسبب بإرباك لصنَاع مسلسل "قلوب"

تسببت بطلات مسلسل "قلوب" الذي يُعرض عبر فضائية "النهار" المصرية، وتشارك في بطولته عُلا غانم وإنجي المقدم والسورية جيهان عبدالعظيم، في إحداث جدل واسع.

ويعود الجدل المثار إلى الألفاظ التي صنفها البعض على أنها "خارجة"، وهو ما جعل القناة تجبر صناع العمل على حذف الألفاظ من الحلقات المتبقية من المسلسل الذي مازال تصويره مستمراً في الوقت الحالي.

وبحسب تصريحات إبراهيم حمودة، رئيس قناة "النهار"، لـ"العربية.نت"، فإن القناة ليست ضد المحتوى الخاص بالمسلسل الذي اعتبره جريئاً وصادماً، ولكن الألفاظ التي يحتوي عليها لا يجوز أن تعرض على المشاهدين، الذين تكنّ لهم القناة كل احترام.

التزام أخلاقي تجاه الجمهور

واعتبر رئيس القناة أن التزاماً أخلاقياً يجمعهم بالمشاهدين، هو ما دفعهم لاتخاذ هذه الخطوة، مشيراً إلى تفهم المنتج ممدوح شاهين لوجهة نظر القناة، ووعدهم بأن تتم إعادة مونتاج الحلقات المتبقية وحذف الألفاظ منها.

وشدّد حمودة على أنه لن يتم حذف مشاهد تخلّ بالسياق الدرامي للأحداث، معتبراً أن العمل سيحدث نقلة نوعية في الدراما، وأوضح أن مصادرهم دائماً في قياس الرأي العام للجمهور، تكون من خلال "السوشيال ميديا" (مواقع التواصل الاجتماعي)، وكذلك ما يكتب في الصحافة، كما أن رؤيتهم كمحطة فضائية كانت متفقة تماماً مع الجدل المثار بشأن الألفاظ.

العمل لم يقدم شيئاً خارج النطاق

وعلى الجانب الآخر، أكد مخرج العمل حسين شوكت لـ"العربية.نت" أنه لم يخبره أحد بالقرار الذي تم اتخاذه، خاصة أنه مازال يصوّر الحلقات المتبقية من العمل، معلناً أن المسلسل لم يقدم شيئاً خارج عن النطاق.

وحول الألفاظ التي يحتويها المسلسل، فقد أرجعها إلى السياق الدرامي التي تتطلبه، خاصة وأن ألفاظاً أسوأ من ذلك تقال في الحقيقة، ولكنه يبحث دائماً عما يناسب الشاشة.

وعلى الرغم من ذلك أشار المخرج إلى أنه من الممكن أن تكون بعض الألفاظ المتجاوزة قد خرجت دون أن يلتفت لذلك، خاصة أنه ليس نبياً لا يخطئ، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن القناة حذفت مشهداً عن "غشاء البكارة"، في حلقة يوم الثلاثاء، دون أن يكون به أي ألفاظ، وهو ما أثر على الدراما.

وأشار المخرج في ختام تصريحاته إلى أنه سيقوم بالاتصال بالمنتج ممدوح شاهين لمعرفة القرار الذي تم التوصل إليه ومناقشته من أجل معرفة ما سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل، الذي يتكون من 60 حلقة، حول علاقة عدد من السيدات ببعضهن بعضاً، خاصة أن علاقة صداقة تجمعهن منذ الطفولة.