MBC: هذه حقيقة خروج راغب علامة من "أراب آيدول"

المتحدّث الرسمي باسم "مجموعة MBC" مـازن حـايك لـ "صباح العربية":

"لا علاقة مباشرة للفنانة أحلام بانسحاب راغب علامة من "Arab Idol" في الموسم 3"..

"لا أحد يفرض شروطاً على MBC ، والمجموعة لا تتلقى أوامر من أحد"..

المواهب أولاً... و"مجموعة MBC" على مسافة واحدة من جميع النجوم - أعضاء لجان التحكيم في "Arab Idol" وسواه



في لقاء له على قناة "العربية" ضمن برنامج "صباح العربية" أوضح المتحدّث الرسمي باسم "مجموعة MBC" ومدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية، مازن حايك، أنه "لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "Arab Idol" في الموسم الثالث"، والذي سيُعرض على MBC1 وMBC مصر.

وأضاف حايك في إجابة له عن سؤال تطرّق إلى مدى صحة الربط بين انسحاب علامة من البرنامج وخلافاته العلنية مع أحلام قائلاً: "جاء انسحاب علامة بقرار منه وبملء إرادته. وقد تلقّفت المجموعة قراره وطوينا الصفحة، والعلاقة مع علامة مميّزة ومستمرة".

وحول موقف "مجموعة MBC" من الخلافات والسجالات التي لطالما كانت تدور بين كل من راغب وأحلام، لاسيّما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال حايك: "MBC تقف على مسافة واحدة من جميع النجوم أعضاء لجان التحكيم في برامجها، ولا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر".

وحول ما أُشيع عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية مؤخراً عن "دفع أحلام مبلغ 50 مليون دولار لإقصاء راغب" تحت مسمى "قيمة الشرط الجزائي" أو غيره من التسميات، علّق حايك: "هذا الكلام ليس مجرّد شائعة فحسب، بل هو ضرب من الخيال!".

وتابع حايك: "لا أحد يفرض شروطه على MBC، والمجموعة لا تتلقى أوامر من أحد".

وفي معرض إجابته عن سؤال تطرّق لعبارة كتبتها أحلام على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء فيها ما معناه: "من الجميل أن تكون طلباتك أوامر"، ومدى صحّة الربط ما بين هذه العبارة وانسحاب علامة من البرنامج، قال حايك: "من حق أحلام أن تكتب على صفحتها ما تشاء عن الأوامر والطلبات، ولكن لا شأن لذلك بـMBC، ولا رابط واضحاً في "التغريدة" مع برنامج "Arab Idol"، ولا بقرار علامة الأخير. من غير المنطقي إقحام أحلام في ذلك أو السعي لتحميل تغريدتها أكثر مما تحتمل".

ورداً عن مدى حقيقة الاتفاق مع راغب على احتمال ضمّه مستقبلاً إلى برنامج "X Factor"، قال حايك: "لم تُعلن MBC يوماً أنها تملك رسمياً حقوق إنتاج "X Factor" في المنطقة! وحُكي عن مرحلة "تفاوض" مع الشركة العالمية صاحبة حقوق الملكية الفكرية. عموماً لا مانع يحول دون التعاون مع علامة مستقبلاً في أي برنامج أو مشروع. لكن من المبكر جداً الحديث تحديداً عن "x Factor" وغيره من البرامج، أو السعي منذ اليوم إلى تحديد طبيعة هكذا تعاون محتمل وحجمه".

وفي سؤال حول ما إذا كانت "مجموعة MBC" قد توقّعت قرار علامة بالانسحاب من البرنامج قال حايك: "لم نكن نتوقع انسحاب راغب إطلاقاً، ولم نكن نرغب في ذلك أصلاً، لذا جاء قراره مفاجئاً وفي اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "عندما جاء قرار علامة بالانسحاب، عمد فريق إنتاج الموسم الثالث من برنامج "Arab Idol" إلى تأجيل موعد التصوير نحو أسبوع. وفي غضون هذه الفترة تمكّن فريق الإنتاج، وعلى رأسه الزميلة سمر عقروق، من إتمام الاتفاق مع كفوري".

أما بخصوص التعديل الذي طرأ على تشكيلة أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، وانضمام كفوري بدلاً من علامة، قال حايك: "بعد انسحاب علامة كنّا أمام خيارين: إما الإكمال بـ3 أعضاء في لجنة التحكيم: أحلام ونانسي عجرم وحسن الشافعي، على غرار الموسم الأول وكذلك الصيغة الأميركية من البرنامج، أو إيجاد نجم يحل مكان علامة في اللجنة. وقد تمكّنت الزميلة سمر عقروق وفريقها اللامع من إتمام الاتفاق مع كفوري في وقت قياسي".

وتابع حايك: "نحن سعداء بانضمام كفوري إلى لجنة تحكيم البرنامج. ومن المهم الإشارة إلى أن "Arab Idol" هو برنامج مواهب أولاً، لا برنامج نجوم – أعضاء لجنة تحكيم حصراً، وبالتالي فإنه لا نجاح لهذا البرنامج من دون وجود المواهب الاستثنائية بحق، وبهذا الاتجاه يجب أن ينصب الجهد. فالغاية من "Arab Idol" إتمام رحلة موسيقية حالمة بالنسبة لأصحاب المواهب من مرحلة الهواية إلى مرحلة النجومية والاحتراف والشهرة. أما دور لجنة التحكيم على أهميته، ومع احترامنا للنجوم المنتمين إليها والسجالات التي بين أعضائها، فذلك لا يستحق كل هذه الضجة!".

وفي إجابته عن سؤال تطرّق إلى السبب الكامن وراء اختيار MBC للنجم كفوري في لجنة التحكيم، على الرغم من عدم تمكّنه من إنجاح النسخة الماضية من برنامج "x Factor"، الذي عُرض على قنوات أخرى، قال حايك: "إن أي عضو لجنة تحكيم في أي برنامج، ومهما امتلك من نجوميّة وكاريزما ومؤهلات، لا يستطيع القيام بمهمته ومهام غيره على حدّ سواء، ولا يستطيع بذل الجهد نيابةً عن الآخرين. وفي هذا السياق، من الضروري القول إن نجاح أي برنامج، بما في ذلك البرامج العالمية بصيَغها العربية، يعتمد على جهود المئات من العاملين البارعين وراء الكواليس، من فرق إنتاج وفنيين وتقنيين وتسويق وإعلام اجتماعي متعدّد المنصة وعلاقات عامة وشؤون تجارية وغيرها، ويأتي على رأس ذلك القناة العارضة نفسها، ومدى قدرتها على أن تُشكّل قاطرة لنسب المشاهدة. لذا، لا ينبغي أن نحمّل عضو لجنة تحكيم وحده، في أي برنامج، مسؤولية القيام بعمله وبأداء الآخرين لإنجاح البرنامج".

وختم حايك بالتشديد على أن "العامل الأبرز في نجاح أي برنامج مواهب هو وجود تلك المواهب الاستثنائية والقادرة على التطوّر والنجاح وإمتاع الجمهور والحصول على مساندته ومتابعته وحبّه وثقته"، مشيراً إلى أن "برنامج "Arab Idol" على MBC1 وMBC مصر، تخطى النجاح التلفزيوني، وأصبح بمثابة ظاهرة، ملأت الدنيا وشغلت الناس، واستحوذت على اهتمام الصحافة المحلية والعالمية".