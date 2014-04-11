بالفيديو.. هيفا وهبي: "يا لها من ليلة"!

نشرت الفنانة هيفاء وهبي أول فيديو لها من العرض الخاص بفيلمها "حلاوة روح"، الذي أقيم قبل 3 أيام، (الثلاثاء 9 أبريل) بإحدى دور العرض اللبنانية، بحضور عدد كبير من النجوم.

وكتبت وهبي في حسابها على "تويتر": "يا لها من ليلة.. شكراً لكل من حضروا، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالفيلم."

كما نشرت عدداً من الصور، وكتبت هاشتاغ على إحداها متسائلة " Who’s Bad". وإلى جانب تويتر وفيسبوك، "عجّ" حسابها على أنستغرام بعدد من الصور التي التقطت لها في المناسبة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب وهبي كل من الفنانين محمد لطفي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف علي الجندي، ويخرجه سامح عبدالعزيز.

"لقطة" رامي عياش

يذكر أن صورة التقطت للمغني اللبناني رامي عياش، جالساً إلى جانب هيفا، وقد بدا في وضع "مثير للدهشة"، وكأنه يتأمل مفاتن الحسناء هيفا، بينما علق أصحاب الظن الحسن أنه كان يتأمل وردة في يدها. وقد انتشرت هذه الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عدد هائل من التعليقات "الطريفة".