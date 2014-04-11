كارلا بروني تقدم حلقة إذاعية عن الموسيقى الفرنسية

من المقرر أن تقدم عارضة الأزياء السابقة والمغنية كارلا بروني حلقة على "بي بي سي 2" مخصصة للموسيقى الفرنسية مدتها ساعة في 15 مايو، بحسب ما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية.

وستتشارك السيدة الفرنسية الأولى السابقة مع المستمعين البريطانيين أغانيها المفضلة لإديت بياف وجورج براسنس وشارل ترينيه وشارل أزنافور.

وأصدرت المغنية الإيطالية الأصل وزوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ألبومها الأخير "ليتل فرانش سونغز"، قبل عام.

وسجل البرنامج الإذاعي الذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء في استوديو بلندن، حيث ألفت كارلا بروني ألبوماتها الأربعة.

ومن المرتقب أن تشارك عدة نساء، مثل آنا ماترونيك ودولي بارتن، في برامج "بي بي سي 2" خلال شهر مايو.