فرقة بريطانية تتهم كايلي مينوغ بسرقة أشهر أغانيها

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

اتهمت فرقة الغناء البريطانية Atomic Kitten، مؤخرا، مغنية البوب الأسترالية الشهيرة، كايلي مينوغ، بسرقة الأغنية التي وضعت الأخيرة على القمة وحققت أبرز نجاحاتها، وهي أغنية Can't Get You Out Of My Head، بحسب موقع "هيفنغتون" البريطاني.

ومينوغ فنانة تشتهر بالموسيقى الراقصة، وحقق ألبومها "فيفر" الصادر عام 2001، أهم إبداعاتها، اعتماداً على الأغنية المذكورة محل الجدل.

أما الفرقة الغنائية البريطانية Atomic Kitten فقد تأسست في ليفربول عام 1998.

وكشفت الفرقة أنها كانت بصدد تسجيل أغنية مينوغ التي أحدثت صدى مدويا Can't Get You Out My Head، وتصدرت الأغاني في 30 دولة، وبيع منها أكثر من 5 ملايين نسخة.

وقالت الفرقة إن مينوغ سرقت الأغنية قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى الاستوديو لتسجيلها.

وأكدت عضوة الفرقة ليز ماكلارنون أن "هذه الأغنية كانت ستؤول إلينا، ولكن مينوغ سرقتها، هل تصدقون، إنها سارقة صغيرة".

هذا.. ومن المقرر أن تقوم الفرقة البريطانية بجولة غنائية في نوفمبر القادم تحت مسمى "وقت آخر، مكان آخر".

ولدى معظم عضوات الفرقة البريطانية أطفال في الوقت الحالي، ومنهن ناتاشا هيملتون وريتشي نيفيلي، وكيري كاتونا، ووضعت الأخيرة لتوها فتاة، هي طفلها الخامس.

وكتبت كيري على صفحتها في "تويتر" مساء الثلاثاء الماضي شاكرة معجبيها لدعمهم لها، ووصفت تجربة الولادة بأنها كانت متعبة.