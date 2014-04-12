عرض مشترك بين فلسطين وتونس في مهرجان الرقص المعاصر

ينطلق مهرجان (رام الله للرقص المعاصر) في دورته التاسعة لهذا العام مساء يوم الاثنين، بعرض من إنتاج فلسطيني تونسي مشترك بعنوان (إلى حد ما).

وقال خالد عليان مدير المهرجان في مؤتمر صحافي اليوم السبت، في رام الله: "نلتقي في حفل الافتتاح مع إنتاج فلسطيني تونسي مشترك يضم راقصين وموسيقيين من فلسطين وتونس والجزائر ومصر والبرازيل وفرنسا وبلجيكا".

وأضاف "بدأنا بالعمل على هذا الإنتاج في عام 2012 خلال مهرجان رام الله للرقص المعاصر واليوم نقطف ثمرة هذه الشراكة التي جمعتنا مع صديقتنا الفنانة نوال إسكندراني من تونس" مخرجة عرض الافتتاح.

وتشارك في عروض المهرجان 29 فرقة من 13 دولة على مدار 16 يوما تقدم عروضها في مدن رام الله وجنين والناصرة والقدس.

وأفاد عليان "سنشاهد هذا العام أعمالاً مشتركة تجمع راقصين وراقصات من دول مختلفة وسنشاهد راقصين وراقصات من ذوي الإعاقة على خشبة المسرح".

وأوضح "لقد نجحنا منذ انطلاق المهرجان في العام 2006 في خلق حالة ثقافية محلياً وإقليمياً ودولياً وفرصة للفرق والراقصين المحليين لتسويق أعمالهم والمشاركة في دورات وعروض مع فرق عالمية".

وأضاف أن شعار المهرجان لهذا العام (شراكة) بمناسبة وجود عدد من العروض المشتركة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

ونوه إلى أن هذا العام يتميز بتقديم 14 عرضاً لفرق فلسطينية سواء ضمن إنتاجات مشتركة أو محلية أو تجارب فردية.