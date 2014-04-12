ما الذي يجمع ريكي مارتن وابنة عاصي الحلاني؟

تستعد ماريتا الحلاني ابنة المغني اللبناني عاصي الحلاني لعمل فني يجمعها بالمغني الشهير ريكي مارتن، إذ تم الإعلان عن هذا التعاون بعد توقيع عقد بينهما. هذا ويرى مهتمون، بحسب ما نقل موقع النشرة الفنية، أن هذه الخطوة ستنقل ماريتا التي لا تزال في بداية مسيرتها الفنية إلى العالمية.

وكانت الشابة اللبنانية قد التقت بالنجم البورتوريكي على هامش مشاركته في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لبرنامج "The Voice"، التي انتهت بفوز الفنان العراقي الموهوب ستّار سعد.

وتناقلت مواقع تعنى بالفن صورة يظهر فيها ريكي مارتن وإلى جانبه ماريتا الحلاني، التي بدأت مشوارها الفني بالمشاركة مع نجوم الفن في مهرجان "One Lebanon" لبنان موحد.