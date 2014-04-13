انطلاق تصوير الموسم الثالث من "Arab Idol"

بدأ تصوير أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "Arab Idol"، التي يتم خلالها اختبار المتسابقين، واختيار الأفضل من بينهم. ويأتي انطلاق التصوير بعد انتهاء مرحلة الاختبارات الأولية من البرنامج الذي سيعرض على MBC1 وMBC مصر.

وظهر أعضاء لجنة تحكيم برنامج "Arab Idol" وهم يستمعون ويقيمون المواهب المشاركة في الحلقة الأولى.

وكان المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC" ومدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية، مازن حايك، أوضح في لقاء له على قناة "العربية" ضمن برنامج "صباح العربية"، أنه "لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "Arab Idol" في الموسم الثالث"، والذي سيعرض على MBC1 وMBC مصر.

وأضاف حايك في إجابة له عن سؤال تطرق إلى مدى صحة الربط بين انسحاب علامة من البرنامج وخلافاته العلنية مع أحلام قائلاً: "جاء انسحاب علامة بقرار منه وبملء إرادته. وقد تلقفت المجموعة قراره وطوينا الصفحة، والعلاقة مع علامة مميزة ومستمرة".