"النيولوك" سلاح النجوم للمنافسة بدراما رمضان

إن كانت المنافسة لابد منها بين كافة الأعمال التي ستعرض، فعلى الجميع أن يظهر أفضل ما لديه، علّه ينال ثقة الجمهور في ذلك الموسم المكتظ بالأعمال.

فبعض النجوم قرروا أن يكون "النيولوك"، أو المظهر الجديد، وسيلتهم لمفاجأة الجمهور، خاصة أن هذا الظهور سيكون بشكل غير معتاد، حتى وإن كان "النيولوك" سبق أن تم تقديمه ولاقى نجاحاً من قبل.

"باروكة" خالد الصاوي

ومن خلال مسلسل "تفاحة آدم" الذي يكتبه محمد الحناوي ويخرجه علي إدريس، قرر خالد الصاوي أن يظهر مرتدياً شعراً مستعاراً "باروكة"، في مظهر مختلف عما قدمه من قبل.

غير أن الصاوي سيظهر في بعض المشاهد دون وجود هذا الشعر المستعار، وهو ما فسره المؤلف محمد الحناوي لـ"العربية.نت" بكون البطل سيظهر بشخصية "نصاب" وسيجسد عدداً من الشخصيات داخل المسلسل، وهو ما يجعل الصاوي يظهر مرتدياً الباروكة في بعض المشاهد، ولا يرتديها في مشاهد أخرى.

المفارقة أن المظهر الذي سيظهر به خالد الصاوي في المسلسل، سبق أن ظهر به خالد صالح في مسلسل "9 جامعة الدول" الذي عرض في عام 2012، حيث ارتدى باروكة بيضاء.

محمد سعد يفتش في دفاتره القديمة

من جهته، وفي هذا العام، قرر الفنان محمد سعد، أن يظهر بشخصية سبق أن قدمها في أحد أفلامه قبل سنوات، وهي شخصية "أطاطا"، وذلك من خلال مسلسل "فيفا أطاطا"، على أن يقدم أكثر من شخصية داخل العمل.

وبحسب شركة "العدل جروب" المنتجة للمسلسل، فإن سعد قرر الاستعانة بالماكيير الفرنسي "دومينيك" واثنين من مساعديه، من أجل أن تظهر الشخصية في أفضل صورة، خاصة أن دومينيك هو من قام بعمل الماكيير الخاص بالشخصية حينما قدمها سعد في فيلم "عوكل".

ويراهن سعد على نجاح المسلسل الذي يخرجه سامح عبدالعزيز، وتشاركه بطولته إيمي سمير غانم، مثلما نجحت الشخصية مع الجمهور حينما قدمت في السينما.

هيفاء وهبي باللون الأحمر

وبعيداً عن القاهرة، تستقر هيفاء وهبي وأسرة مسلسل "كلام على ورق" الذي يخرجه محمد سامي، في بيروت من أجل تصوير المسلسل الذي يشاركها بطولته أحمد زاهر وماجد المصري.

وقررت هيفاء - يعرض لها فيلم "حلاوة روح" في الوقت الحالي - أن تغير مظهرها قليلا في المسلسل، حيث قامت بتغيير لون شعرها إلى الأحمر، وهو ما ظهر في الصور الخاصة بكواليس المسلسل، أو حتى اللقطات الأولى التي ظهرت فيها، دون الإشارة إلى أية أحداث خاصة بالمسلسل الذي تكتبه ورشة سيناريو يشرف عليها محمد أمين راضي.

ويبدو أن الجمهور سيرى هيفاء بمظهرين مختلفين، خاصة أنها لديها مسلسل مؤجل مع فيفي عبده، يحمل اسم "مولد وصاحبه غايب".

خالد صالح يفقد وزنه من أجل "حلاوة الروح"

وعقب الإعلان عن مشاركة خالد صالح في مسلسل "حلاوة الروح" للمخرج التونسي شوقي الماجري، لم يكن أحد يتوقع أن يشاهد خالد صالح فاقداً الكثير من وزنه.

فبعد أن ظهر خالد صالح في أحد الصور الخاصة بالمسلسل، متخلياً عن شاربه وبالشعر الأشقر، فوجئ الجميع به في المؤتمر الصحافي للمسلسل، الذي أقيم قبل يومين فاقداً الكثير من وزنه على عكس المعتاد، ويبدو أن الدور الذي يؤديه صالح في المسلسل هو ما تطلب ذلك، خاصة أنه يؤدي دور رجل أعمال يمتلك قناة فضائية.