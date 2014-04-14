وفاة الفنانة المصرية ليلى جمال بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم الفنانة المصرية ليلى جمال بعد صراع مع مرض سرطان الرئة. وكانت قد تدهورت حالة الفنانة الصحية منذ بضعة أيام، فتم نقلها إلى مستشفى الشرطة ووضعها تحت جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

وسيتم تشيع ليلى جمال غداً بعد صلاة العصر بأحد مساجد محافظة الإسكندرية، مسقط رأسها، على أن يتم دفنها بمدافن الأسرة هناك.

يُذكر أن اسم الفنانة ليلى جمال الحقيقي هو "أمينة علي أحمد الحداد"، وهي من مواليد يناير 1944 في محافظة الإسكندرية.

واشتهرت ليلى جمال بدور "الأم" في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية كان آخرها مسلسلا: "ميراث الريح" (بطولة محمود حميدة وسمية الخشاب)، "الشك" (حسين فهمي وصابرين ورغدة وميّ عز الدين).

وللفنانة أعمال عديدة في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، ومن أهم أعمالها المسرحية: "حمدان وبهانة" و"بنت بحرى" و"أصحاب المعالي".

ومن أهم أعمالها الدرامية: "الإمام الغزالي" و"ابن الأرندلي" و"عبودة ماركة مسجلة" و"أماكن في القلب" و"يوميات ونيس" و"أجدع ناس" و"سمارة" و"هوانم جاردن سيتي" و"سماحوني مكنش قصدي".