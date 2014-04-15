"شكلك مش غريب".. مشاهير العرب يقلدون كبار النجوم

في تحدّ فني تمثيلي غنائي جديد، سيتقمص مشاهير العالم العربي شخصيات كبار النجوم وعمالقته في مجال الغناء، وذلك كل يوم سبت، على شاشة MBC مصر وMBC4. ففي برنامج "شكلك مش غريب" بنسخته العربية، المأخوذ من البرنامج العالمي "Your Face Sounds Familiar"، تخوض مجموعة من مشاهير العالم العربي منافسات تمثيلية – غنائية على المسرح، ويقدّمون عروضاً مستوحاة من أبرز الأغنيات العربية وأكثرها رواجاً في الماضي والحاضر.

أما لجنة تحكيم البرنامج المؤلفة من النجمة هيفاء وهبي، والفنان حكيم، والمخرج محمد سامي، فستقيم عروض المشتركين، وتمنحهم النقاط بناء على الأداء على المسرح، وإتقان الأدوار، ومدى النجاح في تقمُّص شخصية المغنّين الذين يقوم المشاهير بتقليدهم.

وسيضم البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي والممثل اللبناني طوني أبو جودة، كلا من الممثلة السورية ديما قندلفت، والأردنية ميس حمدان، الفنانة اللبنانية باسمة، والمغنية الأميركية جينيفر غراوت، التي تأهّلت إلى نهائيات برنامج "Arabs Got Talent". أما عن الرجال، فيشارك كل من الممثل السوري الفلسطيني عبد المنعم عمايري، الممثل المصري تامر عبد المنعم، الفنان المصري وائل منصور، والإعلامي البحريني خالد الشاعر.

ويبقى الهدف الإنساني حاضراً، وسط الترفيه، إذ إن الجوائز الأسبوعية التي يحصل عليها الفائزون، ستُمنح لعددٍ من الجمعيات الخيرية والإنسانية على امتداد العالم العربي، يحددها المشترك قبل دخوله البرنامج.

وكانت "مجموعة MBC" عقدت مؤتمراً صحفياً لإطلاق "شكلك مش غريب" على "MBC4" و"MBC مصر"، ضمّ أعضاء لجنة التحكيم، النجمة هيفاء وهبي، والفنان حكيم، والمخرج محمد سامي، بالإضافة إلى مـازن حـايك، المتحدّث الرسمي باسم "مجموعة MBC"

هيفاء سعيدة

من جانبها، أبدت هيفاء وهبي سعادتها بالانضمام إلى MBC من خلال البرنامج، مشيرة إلى أنها المشاركة الأولى لها في برنامج ترفيهي من هذا النوع وبهذه الضخامة. وأعلنت أن الحلقة الأولى ستضم ثلاث لوحات مستقلة لكل من النجوم - أعضاء لجنة التحكيم، يقومون فيها بتقمّص شخصيات فنية شهيرة، كاشفة أن المخرج طوني قهوجي اختار لها لوحة مميّزة لشخصية مشهورة، كهدية لمشاهدي الحلقة الأولى.

يذكر أن الحلقة الأولى من "شكلك مش غريب" ستعرض على MBC4 وMBC مصر، السبت 19 أبريل، الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، و8 بتوقيت القاهرة.