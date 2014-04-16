أسرار في غرفة نوم "أنجيلينا جولي" و"براد بيت"

يبدو أن العديد من الأمور الغريبة تحيط بعلاقة "الجميلة" أنجلينا جولي والممثل "براد بيت". فقد نشرت مجلة "ستار" الأميركية تقريراً يتعلّق ببعض الأمور المثيرة للجدل.

وذكر مصدر مطّلع للمجلة أن نقطة الخلاف بينهما لطالما كانت أولادهما الستة وكيفية تربيتهم في ظلّ العناد الكبير الذي يتّسمون به، في إشارة إلى أنهما يشعران بأن علاقتهما باتت غير مستقرة في الآونة الأخيرة، "فأنجلينا قلقة من أن يُقدم براد على خيانتها، أما هو فيعتقد أنها ستلجأ إلى خيانته لكونها تصغره بـ 12 سنة".

وتابع المصدر: "الشيء الوحيد الذي يتفقان عليه هو غرفة النوم، فهما يتصرّفان بغرابة حين يختليان في غرفتهما خصوصاً بعدما زعمت إحدى عاملات التنظيف أنها تعرّضت لصدمة كبيرة حين وجدت في الغرفة مجموعة من الأدوات والألعاب الجنسية".

