الاستعانة بشقيقي بول ووكر لإنهاء "فاست اند فوريوس 7"

استعانت استديوهات "يونيفرسال" بشقيقي الممثل بول ووكر، الذي توفي في حادث سير في نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 40 عاماً، لإنهاء بعض المشاهد في فيلم "فاست اند فوريوس 7"، حسب ما أعلن المنتجون.

وكان بول ووكر يصور الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الناجحة هذه حول السيارات عند وفاته في حادث سيارة.

وفي بيان نشر على صفحة الفيلم الرسمية على موقع "فيسبوك"، أوضح المنتجون أنه "بعد الحداد" على بول ووكر، اجتمع فريق الفيلم وقرر "أن الخيار الوحيد هو الاستمرار".

وجاء على الصفحة: "نظن أن هذا ما يريده المعجبون وما كان ليريده بول".

وأوضح المنتجون أن الممثل "كان قد صور مشاهده الأهم وغالبية مشاهد الحركة وهي من الأفضل في مسيرته الفنية".

وأضافوا: "لقد عاودنا التصوير وقد ضمينا إلى عائلتنا كاليب وكودي شقيقي بول"، موضحين أن "كاليب وكودي يساعداننا على إنجاز المشاهد المتبقية القليلة. وجودهما يجعلنا نشعر أن بول معنا أيضا".

وبعد وفاة الممثل، كانت "يونيفرسال" قد أعلنت تعليق انتتاج "فاست اند فوريوس 7"، قبل أن ترجئ موعد صدوره الذي كان مقرراً هذا الصيف.

ومن المنتظر أن يبدأ عرض الفيلم، وهو من إخراج جيمس وان، في 10 أبريل 2015.

وقد اشتهر بول ووكر بفضل سلسلة أفلام "فاست اند فوريوس"، التي مثل فيها دور "براين اوكونور" وهو شرطي يدخل سرا إلى أوساط سباقات السيارات.

وبحسب التقرير النهائي للطبيب الشرعي، كانت السيارة التي توفي فيها الممثل، وكان يقودها صديقه روجير روداس تسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة عند اصطدامها بشجرة واندلاع النيران فيها.