هيفاء وهبي: "روح" موجودة في كل العالم العربي

بعد أن أثار فيلمها الجديد "حلاوة روح" الكثير من الجدل، لا سيما في مصر لجهة جرأة بعض المشاهد، صدر مؤخراً قرار من رئاسة الوزراء المصرية بمنع الفيلم.

في المقابل، أكدت هيفاء وهبي في حديث خصّت به "العربية نت"( قبل صدور المنع) أن شخصية "روح" التي جسدتها مؤخراً في "حلاوة روح" مختلفة تماماً عن شخصيتها في فيلمها الأول "دكان شحاتة"، وأنها مع الوقت اكتشفت من ضمن السيناريوهات التي قُدمت إليها أنها تميل إلى القصص التي تعكس حياة وأجواء الحارة المصرية بمختلف تفاصيلها، وأرادت أن تقدم نموذجاً عن المرأة المصرية بمختلف ظروفها.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنه يوجد الكثير من شخصية "روح" في العالم العربي، وإلا لِمَ كتب الكاتب عن هذه الشخصية، و"روح" تعني الظلم بكل أشكاله وليس بالضرورة قصة "روح" مئة بالمئة، وتساءلت: "كم من النساء في وطننا العربي معنّفات جسدياً ومعنوياً؟".

وعلقت هيفاء على مَنْ يقول إن فيلم "حلاوة روح" يتضمن الكثير من مشاهد الإغراء والجرأة، بأن كل مشاهِد يرى ما يريد أن يراه، ولكن لو تعمّقنا في الشخصية سنرى أن "روح" تعكس قضية كبيرة تستحق منا التوقف عندها.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أصدر أمس الأربعاء، قراراً بوقف عرض فيلم "حلاوة روح"، بطولة هيفاء وهبي وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج محمد السبكي، لحين عرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لاتخاذ قرار بشأنه، وهو ما ضاعف الجدل المثار حوله.

وتسبب القرار الذي أذاعته وسائل إعلام مصرية في إحداث بلبلة وضجة واسعة، كما أدى إلى خلق موجة استنكار واسعة من قبل العديد من السينمائيين، خاصة أن الفيلم حصل بالفعل على إجازة الرقابة قبل أن يُعرض، واشترطت الهيئة أن يكون العرض تحت لافتة "للكبار فقط"، وهو ما تحقق.





على صعيد آخر، أجابت هيفاء عما إذا كان التمثيل سيسرقها من الغناء، بأنه من المعروف عنها أنها تعطي كل عمل أو مشروع تقوم به الوقت الكافي، وبالنسبة للتمثيل تقول إنها لن تتوقف عنه طالما أن الأدوار المعروضة عليها مقنعة لها ومؤثرة في العمل.

وتابعت أنها لا تحزن إذا اعتبر بعض الجمهور أنها تملك قدرات تمثيلية أهم وأكبر من قدراتها الغنائية، وأنها نجحت في التمثيل أكثر من الغناء، بل على العكس فهذا يسعدها.

كما تحدثت وهبي عن أعمال درامية ستشارك فيها، مشيرة إلى أنها تصور حالياً مسلسل "كلام من ورق" مع المخرج المصري محمد سامي، سيعرض في شهر رمضان المقبل، وقد بدأت المرحلة الثانية من التصوير ومن المتوقع أن تنتهي خلال أسابيع، وبالنسبة لدورها في المسلسل اعتبرته هيفاء من أجمل الأدوار لأنه مركب وصعب ويمر بمراحل عدة، وكل ما تستطيع قوله عن هذا العمل هو أن اسمها في المسلسل "حبيبة".

إلى ذلك، أكدت أنها لا تواجه مشاكل تذكر تؤثر عليها، فهي محاطة بعائلتها وبأصدقاء ومحبين "فما الذي أريده أكثر؟"، بحسب قولها.

وعن إصداراتها الغنائية أشارت هيفاء إلى أن لديها مجموعة أعمال وعدداً من الأغاني الجميلة، واختارت عدداً كبيراً منها حتى الآن وتعاونت مع أهم الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، لكن حالياً لا وقت للألبوم وقد تصدر أغنية منفردة قريباً.

وختمت هيفاء حديثها لـ"العربية نت"، بالتأكيد على أنها سعيدة جداً بنجاحها، ومقدرة لكل النعم التي لديها، أما بالنسبة للفن فيكفي أنها تملك محبة جمهور عريض، وهي محبة من دون مقابل.