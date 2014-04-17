مايلي سايرس تلغي حفلا ثانيا في أميركا لمرضها

ألغت المغنية مايلي سايرس حفلا كان مقررا في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية أمس الأربعاء، مع بقائها في المستشفى للعلاج من "حساسية حادة للمضادات الحيوية".

واضطرت سايرس (21 عاما) إلى إلغاء حفل كان مقررا الثلاثاء الماضي في كانساس سيتي بولاية ميزوري بعدما نقلت إلى المستشفى.

وقالت سايرس في تغريدة على "تويتر" الأربعاء: "يقول المستشفى إني لن أغادر اليوم .. لذلك لن أتمكن من المجيء الي سانت لويس. أنا آسفة جدا لكنها أشياء خارجة عن إرادتي".

وكتبت المغنية في وقت سابق هذا الأسبوع لمتابعيها على "تويتر" وعددهم 17.8 مليون إنها مريضة بالحمى.

ونشرت يوم الثلاثاء صورة لها على سرير، وهي ترتدي ما يبدو أنه ثوب المستشفى.

ومن المقرر أن تقيم سايرس حفلا في ناشفيل بولاية تنيسي يوم الجمعة القادم، ورفضت متحدثة باسم المغنية تحديد ما إذا كان هذا الحفل سيلغى أيضا.

وسايرس الآن في منتصف جولتها التي أطلقت عليها "بانجرز"، والتي تتضمن 60 حفلا في أميركا الشمالية وأوروبا. ويبدأ الشق الأوروبي من الجولة في الثاني من مايو في امستردام.

