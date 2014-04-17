هيفاء وهبي بعد وقف "حلاوة روح": أحترم القرار

منعاً للقيل والقال، ومن أجل وضع حد للشائعات التي انطلقت، غرّدت اللبنانية هيفاء وهبي بطلة فيلم "حلاوة روح" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، من أجل التعليق على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، بوقف عرض الفيلم وإعادته لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، من أجل اتخاذ قرار بشأنه.

وعلقت هيفاء في تغريدتها على أكثر من شقّ خاص بالأزمة، فأكدت في شق من التغريدة احترامها للقرار الوزاري الصادر، وأنه ينبع من احترامها للجهات الرسمية للدولة.

كما أكدت هيفاء أنها لا تتبنى ما يُنشر من أخبار حول الأزمة في وسائل الإعلام ويُنسب إليها، خاصة بعد انتشار أخبار عن قيام هيفاء بإعادة تغريد إحدى التغريدات التي تظهرها وكأنها تسخر من القرار ومن الحكومة المصرية، وهو ما نفته تماماً، مشيرة إلى أن الصورة المنشورة ليست سوى صورة مفبركة.

وبعد انتشار بعض الأخبار عن تدخل رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، طليق هيفاء وهبي، في اتخاذ القرار، وهو ما اضطر الأخير إلى إصدار بيان أكد فيه أن لا علاقة له بالأمر، أوضحت هيفاء أن خبر تدخل أبوهشيمة غير صحيح، وأنها لا تتبنى سوى ما يصدر عنها أو عن مكتبها الإعلامي، وما تقوم بنشره عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تعليق هيفاء بعد أقل من 24 ساعة على صدور قرار مجلس الوزراء، الذي قُوبل بموجة من الغضب من قطاع كبير من العاملين في المجال السينمائي بمصر، وأصدرت جبهة الإبداع بياناً أدانت فيه القرار.