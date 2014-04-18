ماركيز يلملم أوراق "مئة عام من العزلة".. ويرحل

توفي الروائي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل غابريال غارسيا ماركيز، أمس الخميس، في مكسيكو سيتي عن 87 عاما. وقدمت الأعمال الروائية لماركيز أميركا اللاتينية لملايين القراء في العالم، ووضعت الواقعية السحرية على خريطة الأدب العالمي.

وسيتم حرق جثمان ماركيز، الذي أعلنت المكسيك وكوبا وكولومبيا الحداد 3 أيام على وفاته، بناء على وصيته، بحسب ما ورد في بيان من عائلته قرأته أمس شقيقته عايدة عبر محطة "أونيفيزيون" وتم توزيعه على وسائل الاعلام، وقالت فيه أنه سيتم دفن رماده في كولومبيا لأنه كولومبي.



وماركيز أحد المدافعين الرئيسيين عن الواقعية السحرية وهو أسلوب أدبي قال إنه أسلوب يجمع بين "الأسطورة والسحر وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة".

والعمل الرئيسي لماركيز، الذي بدأ عمله مراسلا صحفيا، هو روايته الملحمية "مئة عام من العزلة"، التي نال عنها جائزة نوبل في الأدب في عام 1982.

وقال مصدر مقرب من عائلة ماركيز إنه توفي في بيته في مكسيكو سيتي. وعاد إلى البيت من المستشفى الأسبوع الماضي بعد ما قال الأطباء إنها نوبة التهاب رئوي.

ويعد ماركيز، الذي اشتهر بين أصدقائه ومعجبيه باسم "جابو"، أشهر روائي في أميركا اللاتينية، وبيعت عشرات الملايين من نسخ كتبه.

وكافح ماركيز لسنوات كي يصنع اسمه كروائي رغم أنه نشر قصصا ومقالات وعدة روايات قصيرة في الخمسينات والستينات أشهرها "عاصفة الأوراق" و"ليس لدى الكولونيل من يكاتبه".

وحقق اسمه كروائي على نحو مثير في روايته "مئة عام من العزلة" والتي نال شهرة كبيرة بعد نشرها مباشرة في عام 1967، وباعت الرواية أكثر من 30 مليون نسخة في أنحاء العالم وأعطت دفعة لأدب أميركا اللاتينية.

وفي الرواية الشهيرة، يمزج ماركيز الأحداث المعجزة والخارقة بتفاصيل الحياة اليومية والحقائق السياسية في أميركا اللاتينية.

وذكر ماركيز أنه استلهم الرواية من ذكريات الطفولة عن القصص التي كانت ترويها جدته التي يغلب عليها التراث الشعبي والخرافات.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية عند منحه جائزة نوبل في عام 1982: "يقودنا في رواياته وقصصه القصيرة إلى ذلك المكان الغريب الذي تلتقي فيه الأسطورة والواقع".

وعلى الرغم من أن رواية "مئة عام من العزلة" هي أشهر أعماله، إلا أن ماركيز كتب أعمالا أخرى نالت شهرة مثل "خريف البطريرك" و"الحب في زمن الكوليرا" و"وقائع موت معلن".