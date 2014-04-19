الطفل شريك هيفاء وهبي في "حلاوة روح" يعيش الرعب

أكدت جهاد والدة الطفل كريم الأبنودي المشارك في الفيلم الموقوف "حلاوة روح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أن ابنها تعرض للاعتداء من الناس في الشارع أثناء ذهابه للمدرسة بسبب هذا الفيلم، مشيرة إلى أن هناك من قال له "أنت كافر وخلي حد يربيك" وبصق عليه أيضاً.

وأوضحت والدة طفل "حلاوة روح" أن ابنها أصبح لا يستطيع حالياً النزول إلى الشارع بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب الفيلم، لافتة إلى أن كل من يهاجم الفيلم لم يشاهده، وما حدث لابني حرام.

يذكر أن الطفل كريم الأبنودي شارك سابقاً مع هيفاء وهبي في فيلم "دكان شحاته" للمخرج خالد يوسف، وقدم فيه شخصية شحاته في مرحلة الطفولة.

دموع الطفل

وبعد حادثة الاعتداء، ظهر الطفل كريم الأبنودي على شاشة قناة "النهار" المصرية وهو شبه منهار، بسبب الهجوم الذي تعرض له في الشارع.

وقال، والدموع في عينيه، إنه من غير المعقول أن يكون الهجوم ضده بهذا الشكل، لافتاً في المقابل إلى أن العديد من الناس الذين قابلهم في الشارع طلبوا أخذ صور تذكارية معه.

وأضاف أن الفيلم لا يستحق أن يكتب عليه "للكبار فقط"، لأنه لا يوجد به سوى مشهد الاغتصاب الذي بسببه تعرض الفيلم للهجوم الحاد.