افتتاح مهرجان الطبول والفنون التراثية الدولي في مصر

افتُتح الليلة الماضية في قلعة صلاح الدين الأثرية بالقاهرة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي تشارك في عروض دورته الثانية 31 فرقة للفنون الشعبية من 21 دولة عربية وأجنبية.

وتشارك في المهرجان الذي يستمر 7 أيام فرق تمثل كلاً من سويسرا وزيمبابوي ونيجيريا وجنوب السودان وأوغندا وليبيريا وغينيا وتنزانيا وسيريلانكا وأذربيجان وإندونيسيا والهند وتايلاند والأردن والجزائر والسودان وتونس واليمن ومصر.

أما الصين والسعودية فهما ضيفا شرف الدورة الجديدة.

وكانت وزارة الثقافة المصرية قالت العام الماضي قبل انطلاق الدورة الأولى، إن قارة إفريقيا ستكون "ضيف الشرف الدائم لكل دورات المهرجان" الذي احتفى في دورته الأولى بمرور 50 عاماً على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 والتي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002.

وقال محمد صابر عرب، وزير الثقافة المصري، في افتتاح المهرجان: "إن الفنون لغة إنسانية يعبر فيها كل شعب عن ثقافته"، وأبدى تفاؤلاً بمستقبل الثقافة في مصر قائلاً: "إنها ستكون الرهان على استعادة روح المصريين وقوتنا الناعمة.. العنوان الأكبر في المرحلة القادمة في مجالات الموسيقى والفنون التشكيلية والسينما والمسرح".

وأضاف أن "مصر ستستعيد قوتها وعافيتها عقب انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان"، كما قدم التهنئة للشعب الجزائري بانتخاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.