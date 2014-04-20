توقيف سما المصري بتهمة نشر "الرذيلة"

ألقت الشرطة المصرية القبض على راقصة الاستعراض سما المصري وعدد من مسؤولي قناة "فلول"، وجرى اقتيادهم إلى قسم الدقي بالجيزة.

وجاء القرار بعد تلقي الإدارة العامة للمصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة عدداً من البلاغات ضد رئيسة قناة "فلول" الفنانة الاستعراضية سما المصري لاتهامها بارتكاب مخالفات قانونية من خلال القناة، وكذلك لأن القناة تعمل من دون ترخيص، فضلاً عن تقديمها برامج تخدش الذوق العام والحياء وتدعو إلى الرذيلة.

وأوضح اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه تم ضبط الفنانة سما المصري بمنقطة الدقي لإدارتها قناة "فلول" من دون ترخيص، وأضاف اللواء فاروق أن مباحث المصنفات اصطحبت الفنانة إلى قسم شرطة الدقي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.