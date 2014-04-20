راغب علامة: mbc ستظل بيتي.. ولا أحضر لبرنامج جديد

أكد السوبر ستار راغب علامة لبرنامج "صباح العربية" أن مجموعة mbc، ستظل بيته وشريكته في كل أعماله.

وجاء كلام راغب علامة على هامش مشاركته الإنسانية، ودعمه لطلاب يعانون من صعوبات التعلم من أجل دمجهم في مدارس خاصة.

وعلق راغب على مشاركته وتبنيه لهذه الحملة بالقول: "أنا كصاحب مدارس خاصة، قررت أن أشارك بدمج هؤلاء الطلبة، وهو مشروع على الرغم من تكلفته الاقتصادية إلا أنه مشروع مهم إنسانيا، وأنا سعيد بأننا توصلنا اليوم إلى وجود 65 مدرسة، قامت بدمج هؤلاء الطلبة ويسعدني أن أكون سفيرا لهذه الحملة".

وعلى هامش المناسبة لم يغب الموضوع الذي شغل الصحافة في الفترة الأخيرة، وهو انسحاب علامة من لجنة تحكيم برنامج "آراب أيدول، وما رافق الخطوة من إشاعات عن

راغب علامة.

وأضاف السوبر ستار في حديث له عن انسحابه من برنامج "آراب أيدول": "mbc بيتي، والشيخ وليد الإبراهيمي أخ وصديق غال وعزيز".

وأضاف: "ستبقى mbc، شريكة معي في كل أعمالي، وتوجد بعض الخلافات مع إدارة آراب أيدول فقط، وكان قراري صائب جداً جداً".

هذا وأكد علامة أنه ليس بصدد التحضير لأي برنامجٍ جديد في الوقتِ الحالي، ويأتي هذا التصريح بعد انسحاب الفنان راغب علامة من لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج المواهب آراب أيدل، وانشغال الصحافة في الأيام الماضية بذلك.