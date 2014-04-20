فتاة نوبية تنزع عن الـ"كينج" محمد منير لقب أشهر عازب

جلسة عائلية في نطاق محدود، كانت الشاهد على عقد قران المغني المصري الشهير محمد منير، الذي دخل أخيراً إلى عش الزوجية، بعدما كان أشهر عازب في الوسط الفني، واقترن اسمه بالعديد من شائعات الزواج، التي حرص على نفيها مراراً وتكراراً.

ولكن هذه المرة تزوج الكينج - كما يلقبه جمهوره - من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف، تقيم خارج مصر، وهو ما أكده لـ"العربية.نت" محمود ابن عم محمد منير.

عقد القران كان مساء يوم الجمعة الماضي، حيث أكد ابن عم منير، أن الفنان فضل الاكتفاء بجلسة عائلية، دون أن يكون هناك أية احتفالات بالزواج، والتي لن تقام في الفترة المقبلة، خاصة أن ظروف مصر في الوقت الحالي غير ملائمة.

وحول الدولة التي سيقضي بها منير شهر العسل، أكد محمود أن الكينج سيسافر إلى العديد من الدول من أجل إحياء الحفلات بصحبة عروسه خلال الفترة المقبلة.

واختتم محمود تصريحاته بالإشارة إلى أنه لابد أن تكون هناك مساحة من الخصوصية لكل إنسان، خاصة في الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، متمنياً أن تتبدل الأحوال إلى الأفضل.

على الجانب الآخر كان جمهور منير، أو من يطلق عليهم "المنايرة"، أول من أعلنوا عن زواج مطربهم المفضل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقدموا له تهنئة خاصة على أنغام أغنية "الليلة يا سمرا"، قائلين: "شميت هواكي لقيت نفسي.. يا طيبة وصابرة الليلة".