مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الثقافة في مصر

قالت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد في بيان، إنها بدأت في تنفيذ برنامج يهدف إلى دعم الإبداع والتنوع الثقافي والابتكار في مصر بتمويل يصل إلى مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان "إن البرنامج يدعم تمويل أنشطة، منها مبادرة الفن في الصف الدراسي لتشجيع طلبة المدارس على الابتكار الفني، ومبادرة الشمال والجنوب التي تتيح للشباب أن يتدربوا على فنون الرسم والكتابة القصصية والتصوير والتصميم الجرافيكي وصناعة الأفلام التسجيلية، كما يشمل البرنامج أيضا حصرا لمواقع الصناعات الثقافية في عموم مصر وإحياء الأنشطة الثقافية والفنية في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية.

وتابع البيان أن البرنامج الذي يستمر عامين سوف يختتم بمؤتمر رفيع المستوى يستمر لمدة ثلاثة أيام لتقييم التجربة، كما يتضمن تنظيم معرض لإنجازات المشتركين في البرنامج. وسوف تعد مكتبة الإسكندرية فيلما تسجيليا يوثق مراحل البرنامج ونتائجه.

ونقل البيان عن السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر قوله: "إن هذا البرنامج سيعمل على تعزيز التنوع والإبداع الثقافي ودوره في ترويج التطور المحلي والحوار بين الحضارات.