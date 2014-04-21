من هي شارلوت برونتي التي يحتفي بها غوغل اليوم؟

يحتفل محرك البحث غوغل، اليوم الاثنين، الموافق 21 أبريل بالذكرى الـ198 لميلاد الروائية والشاعرة شارلوت برونتي.

وشارلوت برونتي، هي روائية وشاعرة إنجليزية، وهي الأخت الكبرى للإخوة برونتي، حيث يُعتبر الإخوة الثلاثة شارلوت وإيميلي وآن برونتي من أبجديات الأدب الإنجليزي (على الرغم من أن إيميلي برونتي لم تكتب إلا رواية واحدة هي مرتفعات وذرينج).

ولدت شارلوت في 21 أبريل 1816 لأب أيرلندي هو باتريك برونتي، وهي الثالثة بين 6 أطفال.

وكما جرت العادة في حياة الأدباء ذوي اللمسات الخاصة، تعرضت شارلوت برونتي لأزمات عائلية خاصة، حيث توفيت أمها وهي بعد في الخامسة من عمرها، تاركة 5 بنات وابن وحيد في رعاية الأب.

ثم توالت الأحزان عليها فأصيبت شقيقتاها الكبريان بمرض السُلّ، وتوفيتا مبكرًا، فتأثرت الأخت الكبرى شارلوت برونتي بهذه الأحداث القاصمة، وهي بعد في التاسعة من عمرها.

مشوار أدبي حافل

شرعت برونتي منذ صباها في كتابة الروايات، حيث كانت البداية من رواية "القزم الأخضر"، ثم حكايات من مملكتها الخيالية "حكايات من انجريا".

وفي بداية مرحلة الشباب، توجهت قليلا إلى الكتابة للأطفال فكتبت: زورما في المنفى، مينا لوريو كارولين فيرنون.

أما رواياتها التي اشتهرت في العالم أجمع، وتم تحويل بعض منها إلى أفلام روائية مشهورة، فكانت:

◾جين آير Jane Eyre ، نشرت عام 1847 (تم تحويلها إلى عمل سينمائي)

◾شيرلي Shirley ، نشرت عام 1849

◾فيليت Villette، نشرت عام 1853 (تم تحويلها إلى عمل سينمائي)

◾البروفيسور The Professor (لم تحظ بالنشر إلا بعد وفاة شارلوت برونتي عام 1857)

◾إيما (وهي رواية غير مكتملة، تم كتابة 20 صفحة منها فقط من قبل شارلوت برونتي، وتم نشرها أيضًا بعد وفاتها عام 1860. في عام 1980 قامت سيدة تُدعى كونستانس سافري بإكمال الرواية على نفس نمط شارلوت برونتي، على الرغم من أنها نُشرت باسم إليزابيث جود) ثم في عام 2003 قام كلاير بولين بإكمال الرواية على طريقته الخاصة أيضًا تحت اسم (إيما براون) ونُشرت عام 2003.

توفيت شارلوت برونتي قبل أن تتم عامها التاسع والثلاثين في 21 مارس عام 1855.