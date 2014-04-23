إخلاء سبيل سما المصري وتغريمها 10 آلاف جنيه

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حازم حشاد، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الفنانة سما المصري وتغريمها 10 آلاف جنيه، ومصادرة أجهزة بث قناة "فلول".

وكانت نيابة الدقي، تحت إشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أصدرت الاثنين، قراراً بحبس الفنانة سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامها ببث قناة "فلول" بدون ترخيص من داخل شقة بمنطقة الدقي، حيث قام ضباط إدارة المصنفات الفنية بمداهمة مقر القناة، وكانت متواجدة بداخلها، وتبين من خلال التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سما المصري وحدها وتركت 5 أفراد آخرين من العاملين بالقناة.

وأمرت النيابة بتحريز أجهزة البث والإرسال، وإرسالها إلى جهاز المصنفات الفنية بوزارة الداخلية للفحص، ووجهت لسما المصري تهمة إدارة قناة فضائية بالمخالفة للقانون دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.