باسكال مشعلاني تغازل حبيبها باللهجة الجزائرية

أطلقت الفنانة باسكال مشعلاني منذ أقل من شهر فيديو كليب لأغنية تغلب عليها اللهجة الجزائرية بعنوان "نبغيك"، وهي مزيج من اللغتين الجزائرية والفرنسية توجهت من خلالها ليس إلى الشعب الجزائري فحسب، وإنما إلى كل شعوب المغرب العربي.

من جهة ثانية، تستعد باسكال لإطلاق ألبوم كامل متنوع اللهجات، ومن بينها الخليجية واللبنانية والمصرية والعراقية، وذلك بعد شهر رمضان المقبل، وهي التي سبق أن خاضت تجربة الأغنية الخليجية على عكس الأغنية العراقية التي تطرحها للمرة الأولى.

وخصت الفنانة مشعلاني "العربية.نت" بحديث بعد إطلاق الفيديو كليب الجديد لأغنيتها الجزائرية، وأوضحت أن ستايل الأغنية غريب ومختلف، وأن الجمهور تلقف الأغنية بكل حب.

وأكدت الفنانة أنها لم تتدرب على اللهجة الجزائرية، لأنها سهلة وسبق أن تعاملت معها في أغنيات سابقة، مثل "أغنية دندن"، وأطلقت أغنية "نبغيك" منذ 3 أسابيع من خلال برنامج هواة جزائري، كانت الفنانة فلة موجودة فيه، وقد أبدى الجميع حينها إعجابهم بتأديتها للأغنية.

وعبرت باسكال عن سعادتها بأصداء نجاح "نبغيك"، فمنذ أن أطلقتها "أوديو"، انتشرت بشكل كبير في تونس والجزائر والمغرب العربي عموماً، لأن اللحن والكلام جميلان ومختلفان وجديدان، وأخرج الفيديو كليب فادي حداد، وجسدت فيه صورة البنت الغجرية، والأجواء التي يعيشها الغجر.

وبالنسبة لألبوم العودة بعد الأمومة، يتضمن 15 أغنية تقريبا، 3 أغنيات باللهجة الخليجية، و4 أغنيات باللهجة المصرية، و4 أغنيات باللهجة اللبنانية، وستضم الأغنيتين المنفردتين إليه، وتعاونت باسكال في هذا الألبوم مع خالد الجندي من الخليج، ومع محمد يحيى من مصر، إضافة إلى تطرقها للأغنية العراقية، ومن لبنان تعاونت مع زوجها الملحن ملحم أبو شديد ومنير بوعساف.

وعن الزواج والأمومة قالت إنها سعيدة بالأمومة، وشعرت بعدها بفرح لم تشعر به بكل رحلتها الفنية والمهرجانات، وقالت "نعم غبت عن الجمهور، لكن لست نادمة أبداً، لأنني ربحت وجودي إلى جانب ابني، ورافقته في أولى خطواته وكلامه، ولحظة لفظه كلمة ماما، وهو حالياً بلغ العامين والنصف ويدعى إيلي".

وقالت الفنانة إنها أخذت حقها كنجمة رغم غيابها لفترة بسبب الأمومة، لكن أرشيفها غني بأجمل الأغنيات، وهي ستعوض غيابها هذا من خلال ألبومها الجديد الذي ستطلقه في يونيو المقبل.

وختمت الفنانة باسكال مشعلاني حديثها مع "العربية.نت" بإعلانها أنها ستطلق أغنية وطنية خصت بها شعب مصر تقول كلماتها: "بعشق مصر بغني لمصر وبحب الروح المصرية مصر الحلوة وأم الدنيا مصر بقلبي وعينيا آه عشباب مصر وآه عبنات مصر"، وهي من ألحان زوجها ملحم أبو شديد، وكلمات بسام أبي أنطون".