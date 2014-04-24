الممثلة جودي فوستر تتزوج صديقتها

تزوجت الممثلة جودي فوستر من صديقتها المصورة ألكسندرا هيديسون، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار أمس الأربعاء.

ومن جهته، ذكر موقع ‭E! News‬ المهتم بأخبار المشاهير، وهو أول من أورد نبأ الزواج، أن فوستر تزوجت من هيديسون في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت فوستر (51 عاماً) اعترفت لأول مرة بأنها مثلية في كلمة متلفزة أذيعت أثناء حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2013، وأشارت فيها إلى "شريكتها السابقة في الحب" سيدني برنارد.

وهيديسون (44 عاماً)، وهي أيضا ممثلة، كانت على علاقة حب مع الممثلة الكوميدية إيلين ديجينير قبل 10 سنوات.