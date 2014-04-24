هل خطفت زوجة سلمان رشدي قلب ريتشارد غير؟

يعيش الممثل الأميركي "ريتشارد غير" الآن بداية علاقة عاطفية مع الممثلة بادما لاكشمي، طليقة الكاتب الشهير سلمان رشدي.

تأتي هذه الأنباء عن علاقة الفنانين بعد مرور سنة تقريباً على انفصال ريتشارد عن كاري لويل، بعد زواج دام 11 عاما، رزق خلالها بابن واحد فقط.

هذا وأكدت لاكشمي المولودة في الهند علاقتها بريتشارد غير.

إلى ذلك أشارت مواقع أميركية إلى أن ريتشارد وبادما يتعرفان على بعضهما حالياً، وأنهما يأخذان الأمر بروية.

يذكر أن الممثلة ومقدمة برنامج "توب شيف" ارتبطت بعلاقة مع الملياردير تيدي فورتسمان لسنوات، إلى أن توفي عام 2011 جراء إصابته بسرطان في الدماغ.

أما علاقة بادما لاكشمي الرسمية بسلمان رشدي فامتدت من 2004 حتى 2007، ولديهما ابنة في الثالثة من عمرها.

