منتج "حلاوة روح" يرفض حذف الرقابة لمشاهد من الفيلم

أزمة وقف عرض فيلم "حلاوة روح" لهيفاء وهبي لم تحل بعد، رغم اجتماع منتج العمل محمد السبكي بهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ورغم خروج أقاويل بأنه تم الاتفاق على أن يتم حذف 9 مشاهد كاملة من العمل، وإعادته مرة أخرى إلى دور العرض.

إلا أن المنتج محمد السبكي أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن ذلك لم يحدث، مشيراً إلى أنه التقى بالفعل مع ممثلين عن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، غير أنه وصف الاجتماع بغير المثمر، ولم يتوصلوا إلى شيء خلاله.

وشدد المنتج على رفضه التام لأن يحذف "كادر" واحد من الفيلم، الذي أوقف عرضه رئيس الوزراء، وطالب هيئة الرقابة باتخاذ قرار بشأنه، رغم إجازتها له في السابق، موضحاً أنه يستند إلى القانون الذي أجاز له عرض الفيلم قبل أقل من شهر.

وحول الخطوة التي ينتظرها المنتج من أجل عودة العمل مرة أخرى للعرض، أوضح السبكي أنه ينتظر نتيجة الشكوى التي تقدم بها إلى لجنة التظلمات على القرار الصادر بوقف عرض الفيلم، متمنياً أن يكون قرار اللجنة في صالحه.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تفصل فيها لجنة التظلمات في قرار خاص بالفيلم، حيث سبق أن حسمت الخلاف الذي كان بين الرقيب أحمد عواض وصناع العمل، قبل إجازة عرض الفيلم.

على الجانب الآخر أكد لـ"العربية.نت" عبدالستار فتحي رئيس لجنة المشاهدة بالرقابة، أنه لا يعلم شيئاً عن الاجتماع الذي جرى مع المنتج محمد السبكي، مشدداً على أنه لم يحدث اجتماع داخل هيئة الرقابة، وربما يكون الأمر قد تم مع لجنة التظلمات.

وحول موقف الفيلم فقد اعتبر رئيس لجنة المشاهدة، أنه لم يجد جديد في الأمر، وأنه من الممكن أن تكون هناك مشاهدة للفيلم مطلع الأسبوع المقبل، خاصة أنهم في انتظار قرار لجنة التظلمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه المخرج أحمد عواض بطلب لإنهاء انتدابه من هيئة الرقابة، ما يجعل المنصب شاغراً في الوقت الحالي.