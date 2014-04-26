كليب أفريل لافين Hello Kitty ينال إعجاب اليابانيين

استقبل معجبو الفنانة أفريل لافين اليابانيون أغنيتها الأخيرة Hello Kitty والفيديو كليب المرافق لها بحفاوة.

وكانت لافين قد نشرت هذا الفيديو على قناتها في موقع "يوتيوب"، الثلاثاء الماضي، وما لبثت أن أزالته في اليوم التالي، بعد أن انتقدها بعض النقاد الفنيين، معتبرين أن الفيديو "عنصري".

أما المغردون اليابانيون على موقع "تويتر" فأبدوا إعجابهم بالأغنية وكليبها المستوحى من أجواء اليابان، رافضين وصفه بالـ"عنصري"، حسب ما جاء في موقع "هافينغتن بوست".

ورأى أحد المعجبين أن تصنيف هذا الفيديو على أنه عنصري هو عمل عنصري بحد ذاته.

وأثنى البعض على اختيار الفنانة لليابان ولثقافتها لتكون مصدر وحي لها، مما يعبر عن حبها لهذا البلد.

كما اعتبر البعض أن لافين استوحت الأغنية وكليها من أعمال المغنية اليابانية Kyary Pamyu Pamyu.

يذكر أن الفنانة نفسها أعادت، مؤخراً، نشر الفيديو مرة أخرى، وردت على النقاد عبر "تويتر"، كاتبة: "أنا أحب الثقافة اليابانية، وأمضي نصف وقتي في اليابان، وتوجهت إلى طوكيو خصيصاً لتصوير هذا الكليب".