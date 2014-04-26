مخرج "حلاوة روح" يتحدث عن الشبه مع "مالينا"

ربما هدأت الأمور قليلا على صعيد أزمة وقف عرض فيلم "حلاوة روح" لهيفاء وهبي، إلا أن كثيرا من الملفات المتعلقة بالعمل ما زالت لم تغلق بعد، ويأتي على رأسها قضية التشابه بينه وبين فيلم "مالينا" الذي قامت ببطولته مونيكا بيلوتشي.

فلم تكن آراء النقاد وحدها هي من تتحدث عن التشابه، بل إن الجمهور بدوره تحدث عن ذلك، من خلال الإعلان (الأفيش) الخاص بالفيلم، أو حتى العرض الترويجي (التريلر) الذي ظهر في البداية، وبعض مشاهد العمل.

المخرج سامح عبدالعزيز تحدث لـ"العربية.نت" للرد على هذه الأمور بشكل واضح، حيث أكد أن السيناريو الخاص بالفيلم الذي كتبه علي الجندي، حينما عرض عليه، وجد أن هناك سطرا واحدا فقط، يشبه فيلم مونيكا بيلوتشي، وهو ما جعله يقوم بإجراء تعديلات على السيناريو.

فهو يرى، بحسب تأكيداته، أن العمل مناسب جدا للواقع الذي نعيشه، كما أنه حاصل على جائزة السيناريو من معهد السينما، غير أنه لم يخف قلقه من أن يقال على الفيلم إنه شبيه بفيلم "مالينا"، وهو ما دفعهم لتعديل السيناريو.

هل اقتبست بيلوتشي فيلم فاتن حمامة؟

وهناك 36 فكرة درامية يلعب عليها صناع الأعمال، وهو ما جعل المخرج يشير إلى أن هناك فيلما للسيدة فاتن حمامة يحمل اسم "الطريق المسدود" قدم عام 1958، من يشاهده من أصحاب النوايا السيئة، سيقول إن فيلم "مالينا" مقتبس منه، وهو ما لا يصدق.

وأوضح المخرج أن فيلم فاتن حمامة كان يتحدث أيضا عن معلمة، وكان جميع من في القرية يطمعون فيها، كما أنه كان هناك طفل حاول الانتحار بصبغة اليود، غير أنه اعتبر أن تناول الأفكار عادة ما يكون مختلفا عما تم تناوله من قبل، خاصة أن ظروف المجتمع في الوقت الحالي غير الظروف التي كانت تسود في السابق، مشيرا إلى أن فيلم "الحفيد" الذي قدم من قبل سيقوم هو بتقديمه بطريقة أخرى.

تشابه

البعض حاول الربط بين العملين من خلال "الأفيش"، وهو ما رد عليه عبدالعزيز بأن "الأفيش" الذي كانت تجلس فيه هيفاء وهبي ويظهر معها الطفل كريم الأبنودي، لم يكن هو "الأفيش" الرسمي للفيلم، وكان مجرد اجتهادات من البعض قبل طرح العمل.

أما "التريلر" الذي ظهرت فيه هيفاء والجميع يسعى خلفها وإشعال السيجارة لها، فقد شدد المخرج على أن "التريلر" بأكمله لا يتواجد داخل الفيلم، وأنه قام بتصويره قبل أن يصور مشهد واحد من مشاهد العمل، وذلك من أجل الدعاية، حتى يكون هناك حماس لدى المشاهد من أجل معرفة ما سيدور في الفيلم.

"برومو" الفيلم كان موجها

وتولى المخرج مهمة الدفاع عن "البرومو" المطول للعمل، الذي تسبب في هجوم البعض على الفيلم على أساسه، حيث أوضح سامح عبدالعزيز أنه مخرج ينتمي إلى شوارع مصر، يركب "التوك توك" ويجلس في المقاهي، وهو ما يجعله على دراية بالمشاهد، لذلك قدم له في "البرومو" كل ما يود أن يشاهده، من أجل إخباره بأن الفيلم يحتوي على كل ما يريده، كي يشاهده ويتابع الرسالة التي يقدمها الفيلم.

ولم يخف عبدالعزيز حزنه من أن تثار كل هذه الضجة حول فيلم، واختتم المخرج حديثه بالتأكيد على أن "حلاوة روح" هو فيلم، سيتفق عليه البعض ويختلف عليه البعض الآخر، ولكنه من غير المعقول أن نعطي الأمر أكبر من حجمه، ونترك كل ما يدور في مصر من أجل فيلم هيفاء وهبي.