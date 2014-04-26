منع سما المصري من الغناء في مصر

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل وبالإجماع سحب وإلغاء تصريح العمل السنوي من المطربة الاستعراضية سما المصري، لإضرارها بالذوق العام وتقديمها فناً خادشاً للحياء، كما تقرر منعها من مزاولة المهنة في مصر.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة في تصريح خاص بـ"العربية.نت"، إن المجلس اجتمع لمناقشة البلاغات المقدمة ضد سما المصري، وتأكد من خلال الفيديوهات المرفقة والأعمال التي تعرضها على شاشة قناة "فلول" أنها تقدم أعمالاً ضد قيم وعادات المجتمع المصري.

وأضاف المتحدث أنه ثبت نطقها بكلمات خادشة للحياء، كما أن استعراضاتها تحرض على الفجور، ولذلك اتخذ قراره بشطب عضويتها من النقابة ومنعها من مزاولة المهنة، مؤكداً أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.



وقال مرتضى إنه سبق صدور قرار مماثل من النقيب الأسبق حسن أبوالسعود ضد سما المصري، وبعد وفاته، تعهدت المعنية بعدم العودة لتقديم أعمال هابطة، فتم منحها تصريحاً سنوياً، إلا أنها عاودت تقديم فن مبتذل مرة أخرى، مما اضطر المجلس إلى عدم التسامح معها وأصدر قراره السابق.