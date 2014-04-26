مهرجان الطبول في القاهرة يكرم رومانيا وروسيا ومصريين

كرم المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الليلة الماضية، في ختام دورته الثانية بقلعة صلاح الدين الأثرية بالقاهرة، ستة من رموز الفنون التراثية والشعبية من رومانيا وروسيا ومصر.

واستمر المهرجان سبعة أيام بمشاركة 31 فرقة من 21 دولة، هي سويسرا وزيمبابوي ونيجيريا وجنوب السودان وأوغندا وليبيريا وغينيا وتنزانيا وسيريلانكا وأذربيجان وإندونيسيا والهند وتايلاند والأردن والجزائر والسودان وتونس واليمن ومصر.

أما الصين والسعودية فكانتا ضيفتي شرف، وقدمت الفرقة الصيينية عرضاً راقصاً في حفل الختام.

وكرم وزير الثقافة المصري، محمد صابر عرب، في حفل الختام ستة من الفنانين والباحثين في شؤون الفنون الشعبية، هم الباحث الروماني ألكسندرو تبريو الذي جمع مقطوعات من الموسيقى الشعبية المصرية، والفنان والخبير الروسي رامازين، ومن مصر اسم أحمد رشدي صالح 1920-1980، واسم سليمان جميل 1924-1994 وفنانة الاستعراض الشعبي فريدة فهمي، وأستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة أحمد مرسي.

والمهرجان الذي تنظمه وزارتا الثقافة والسياحة بمصر قدم عروضه مجانا في مواقع أثرية وثقافية بالقاهرة، إضافة إلى قصر الثقافة بمدينتي الإسكندرية وبنها شمال القاهرة.