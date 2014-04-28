النساء يترأسن مهرجان كان السينمائي هذا العام

في سابقة لم تحدث منذ 2009 اختيرت لجنة تحكيم أغلبها من النساء لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، برئاسة المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون وعضوية 5 نساء و4 رجال.

وأعلن المهرجان تشكيل اللجنة، الاثنين، وتعرض مهرجان كان في السنوات السابقة للانتقادات كثيراً بأنه لا يهتم بالنساء بما يكفي.

وكامبيون هي المخرجة الوحيدة التي فازت بجائزة السعفة الذهبية التي يقدمها المهرجان سنويا عندما اختيرت لنيل الجائزة عام 1993 عن

فيلمها "البيانو".

وذكر المهرجان أن لجنة التحكيم ستضم أيضاً المخرجة الأميركية صوفيا كوبولا والممثلات كارول بوكيه من فرنسا وليلى حاتمي من إيران

وجيون دو يون من كوريا الجنوبية.

وستضم اللجنة الممثل الأميركي وليام ديفو والممثل والمخرج المكسيكي جارسيا بيرنال والمخرج الصيني جيا تشانغ كه والمخرج

الدنمركي نيكولاس ويندينج رفن.

ومن بين 18 فيلماً روائياً طويلاً تخوض المنافسة هذا العام تشارك النساء بفيلمين هما: "ستيل ذا ووتر" للمخرجة اليابانية ناومي كاواسي

و"لي ميرافيجلي" للمخرجة الإيطالية أليس روهرواتشر.