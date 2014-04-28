"سيرة حب".. دراما رومانسية على الطريقة التركية

عاد التعاون مجدداً ليجمع سيرين عبدالنور بمكسيم خليل، وذلك من خلال مسلسل "سيرة حب" الذي يتولى إخراجه محمد جمال العدل الشهير بـ"ماندو"، ويشاركهما البطولة خالد سليم وهاني عادل وفيدرا المصري.

ويدور المسلسل حول قصة حب رومانسية، ولكنها ستكون ثلاثية الأطراف، بين سيرين عبدالنور التي تجسد دور "ريم" من جهة، والثنائي مكسيم خليل وخالد سليم من جهة أخرى.

المسلسل وعلى غرار ما قدمته بطلته في مسلسلها السابق "روبي"، سيكون من نوعية الأعمال الدرامية الطويلة، خاصة أنه يتكون من 90 حلقة، يبدأ عرضها في شهر رمضان المقبل.

مؤلف ثانٍ للانتهاء من الكتابة

يبدو أن ضيق الوقت واقتراب الموسم الدرامي من البدء، دفع المخرج "ماندو" للاستعانة بالمؤلف عمرو الدالي، الذي قدم من قبل مسلسلي "دوران شبرا" و"فرح ليلى"، من أجل المشاركة في كتابة العمل إلى جوار المؤلف محمد رشاد العربي.

وأكد الدالي في تصريحاته لـ"العربية.نت" أنه رحّب بالمشاركة في المسلسل، خاصة أن علاقة صداقة قوية تجمعه بالمخرج، كما أن قصة المسلسل جذبت انتباهه، مشيراً إلى أنها تجربة درامية قريبة من الدراما التركية والمكسيكية التي تعرض في الوطن العربي.

وحول الملل الذي قد يصيب بعض المشاهدين من النهج الواحد الذي تستمر عليه المسلسلات طويلة الأجل، فقد أكد الدالي أن هناك العديد من الأحداث البوليسية التي ستكسر النهج الرومانسي للعمل، إضافة لبعض جرائم القتل التي ستحدث، خاصة أن الأحداث تعتمد على الإثارة والتشويق.

وأشار المؤلف إلى أنهم قاربوا على الانتهاء من كتابة الثلاثين حلقة الأخيرة من المسلسل، بينما أوشك المخرج على الانتهاء من تصوير الثلاثين حلقة الأولى من العمل، داخل أستوديو "المسلمي" وكذلك بعض المشاهد الخارجية.

وتظهر سيرين عبدالنور، بطلة المسلسل، بشخصية فتاة مصرية من أصول لبنانية، بينما يقدم مكسيم خليل شخصية مصرية في العمل الذي تنتجه شركة "رايت".