الرقابة تدافع عن اتهامها بعرض "حلاوة روح"

مازالت الأزمات تواجه فيلم "حلاوة روح"، بطولة هيفاء وهبي، ولكنها هذه المرة لن تقتصر على صُناع العمل الذي أوقف عرضه رئيس الوزراء، بل ستمتد إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أجاز عرض الفيلم في وقت سابق.

ويأتي ذلك بعد أن قُدم بلاغ إلى هيئة النيابة الإدارية من قبل محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، يطالب بالتحقيق مع مسؤولي الرقابة على المصنفات الفنية لموافقتهم على عرض فيلم "حلاوة روح"، معتبراً أن الفيلم يحتوي على العديد من المشاهد التي تخدش الحياء، وتدعو إلى الرذيلة، حسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

وأجرت "العربية نت" اتصالاً هاتفياً بالدكتور عبدالستار فتحي، مدير جهاز الرقابة، للتعليق على الأمر ولكنه أكد في بداية تصريحاته أنه أصبح مسؤولاً عن جهاز الرقابة بشكل رسمي، بعد أن تم تكليفه من قبل وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، ليخلف المخرج أحمد عواض في مهامه.

وأوضح الرقيب أنه لم يصلهم أي استدعاء رسمي من أجل المثول للتحقيق بخصوص فيلم هيفاء وهبي، مشيراً إلى أنه لا توجد هناك جريمة مكتملة الأركان، خاصة أن الفيلم مازال في مرحلة البحث في الوقت الحالي ولم يصدر قرار بشأنه.

وأشار فتحي إلى أنه قام بتشكيل لجنة جديدة من أعضاء الرقابة من أجل مشاهدة الفيلم مرة أخرى وإصدار تقرير بشأنه من أجل اتخاذ القرار الخاص بالعمل، مشدداً على احترامهم القانون حال طلبهم للتحقيق.

القانون لا يحاسب أحداً على رأيه

وحول مدى جواز محاسبة هيئة الرقابة على قرارها بإجازة فيلم، أكد الرقيب أن القانون لا يحاسب أحداً على رأيه إلا إذا تعمّد مخالفة القانون، خاصة أن هناك عدداً من الأمور التقديرية في هذا الأمر، فقد يرى أحد الرقباء أنه من الممكن إجازة العمل، بينما يرى آخر أن هناك بعض الملاحظات، وبالتالي تكون العملية نسبية.

غير أن هناك بعض الأمور الدينية أو السياسية التي تكون واضحة للجميع، وبالتالي تعد مخالفتها مخالفة صريحة للقانون وتستدعي التدخل، فإن كانت مصر في خصومة سياسية مع دولة ما فتناول فيلم لهذا الأمر بشكل سلبي يضر بمصالح مصر، وبالتالي إجازته تعد مخالفة للقانون.

واختتم الرقيب تصريحاته بالتأكيد على احترامه للقانون هو وهيئة الرقابة بأكملها، مشيراً إلى أنه قد يكون بشكل شخصي لديه اعتراضات على فيلم "حلاوة روح"، ولكنه لا يريد أن يتحدث في هذا الأمر، خاصة أن هناك لجنة معنيّة بالأمر وستقوم بتقديم تقريرها النهائي خلال الساعات المقبلة، من أجل اتخاذ القرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المنتج محمد السبكي قرار لجنة التظلمات في الشكوى التي تقدم بها على قرار وقف عرض الفيلم الذي أصدره رئيس الوزراء.