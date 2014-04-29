تدهور صحة شعبان عبدالرحيم وإيداعه العناية المركزة

أزمة صحية جديدة داهمت المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم دخل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث كان في طريقه لإجراء فحوص بها، إلا أن حالته أجبرت المستشفى على حجزه لحين تحسّن حالته.

وبصوت مُجهد يقاطعه السعال الشديد، أجاب شعبان عبدالرحيم على اتصال لـ"العربية.نت"، مؤكداً أن حالته آخذة في التحسّن في الوقت الحالي، ومن الممكن أن يغادر المستشفى غداً الأربعاء.

وأشار المطرب الشعبي إلى أنه لا يتذكر بالتحديد اليوم الذي دخل فيه إلى المستشفى، ولكنه يعتقد أن ذلك حدث قبل أربعة أيام، موضحاً أنه شعر بأزمة في التنفس، حيث لم يكن يقوى على التقاط أنفاسه، فذهب إلى أحد المستشفيات، الذي أجرى له الفحوص الطبية اللازمة، ولكنه بعد ذلك رفض خروجه ووضعه داخل غرفة العناية المركزة.

وطمأن عبدالرحيم جمهوره على صحته، خاصة أنه ينوي العودة إلى الأستوديو الخاص به من أجل تسجيل عدد من الأغنيات عقب خروجه من المستشفى، مؤكداً أنه لن يظل بالمنزل من أجل الراحة، وسيستأنف العمل عقب خروجه بشكل مباشر.

ونفى عبدالرحيم أن يكون الأطباء قد حذروه من أطعمة معينة أو أي شيء آخر، خاصة أن السبب فيما حدث يعود لعدم قدرته على التنفس بشكل جيد، نتيجة الأحوال الجوية.

وكان عبدالرحيم قد طرح مؤخراً أغنية "كلنا بنحب السيسي" من أجل دعم المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية.