خطيبة النجم كلوني.. 5 حقائق يجب معرفتها عنها

لخّصت صحيفة "هيفغتون بوست" بنسختها البريطانية 5 حقائق يجب معرفتها عن خطيبة النجم جورج كلوني، أمل علم الدين.

والحقيقة الأولى والبديهية هي أن أمل علم الدين "امرأة".

أما الحقيقة الثانية فهي أن أمل بريطانية، حيث إنها رغم ولادتها في لبنان من أب وأم لبنانية إلا أنها ترعرعت في حي "بكينهامشاير" في بريطانيا، التي تحمل جنسيتها.

كما أن أمل "جميلة"، وهذه هي "الحقيقة الثالثة" التي يجب معرفتها عنها، حسب الصحيفة، التي أثنت على جمال وجه خطيبة كلوني.

رابعاً، أن أمل محامية متخصصة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، وسبق أن مثّلت مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، والمعارضة الأوكرانية السابقة يوليا تيموتشنكو في المحاكم.

أما في آخر حقيقة يجب معرفتها عن أمل، وجّهت "هفنغتون بوست" رسالة إلى قرائها من الجنس اللطيف قائلة إن خطيبة كلوني "ليست أنت.. متأسفين لذلك".

وتزوّج كلوني مرة واحدة في حياته، حيث ارتبط بتاليا بلسم عام 1989 وانفصل عنها بعد 3 سنوات زواج.

وقبل أمل علم الدين كان لكلوني عدة صديقات آخرها المصارعة السابقة ستايسي كبلر، ومقدمة البرامج الإيطالية إليزابيتا كاناليس، وقبلهن سارة لارسن، والممثلة رينيه زيلويغر وليزا سنودن، وكريستا آلن، ولوسي لو، والفرنسية سيلين باليتران، وكارن دفي، وكمبرلي روسيل، ووكيلي برستن وديديه بفايفر.