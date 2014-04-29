نانسي عجرم تكشف لـ"العربية" سر سعادتها

قالت نانسي عجرم لبرنامج "صباح العربية" إنها تقدر جداً تجربتها في "آراب أيدول"، موضحة أنها لم تتدخل يوماً فيما جرى بين راغب علامة وأحلام. واعتبرت عجرم أن لجنة التحكيم بآراب أيدول عائلة تمتلك ذكريات جميلة، وأنها حزنت لمغادرة راغب علامة للبرنامج، كما فرحت بدخول وائل كفوري إلى البرنامج.

وقالت الفنانة اللبنانية عجرم إنها سعيدة برد الفعل على الأغنية التي سجلتها وصورتها للمونديال مع الفنان الشاب خالد، وإن كانت أغنيتها الجديدة للمونديال ليست أولى أغانيها للرياضة، لكنها اعتبرت أن هذه التجربة لها خصوصية، لأنها غنت فيها مع الشاب خالد.

وحول طريقة اختيارها للأغاني، قالت عجرم إنها تسمع الكلام ملحناً، ونادراً ما تأخذ هي الكلمات إلى ملحن، وأضافت أنها تطلب أحياناً بعض التعديلات في بعض الكلمات عندما تشعر بأن هذه الكلمات ليست قريبة منها بما يكفي.

وعن عائلتها، تحدثت عجرم عن مساعدة زوجها وأمها لها في التوفيق بين عملها وعائلتها، وقالت إنها كأي امرأة عصرية موظفة تعمل وتستطيع أن تحافظ على التوازن ما بين العائلة والعمل.

عجرم وبحسب ما قالت، تطرح ألبوماً جديداً كل 3 سنوات، وليس كل سنة، ما يعني أنها انتقائية في اختياراتها ولا تستسهل في عملها أبداً.

وعن فكرة توقفها عن الغناء يوماً ما، قالت عجرم إنها ستتوقف عن الغناء عندما تشعر أنها بدأت تجبر الناس على محبتها.