سيرين عبدالنور: يوجد مشروع أمومة ثانٍ في الأفق

استغلت "العربية نت" تواجد الفنانة سيرين عبدالنور في بيروت لتمضية يومين مع ابنتها تاليا، ذات الثلاث سنوات، للحديث عن عائلتها وآخر مشاريعها وأعمالها.

قالت سيرين إن ابنتها وعائلتها هما نقطة ضعفها، ومن الضروري التواجد إلى جانب ابنتها باستمرار وليس لأيام، "لكن الحمد لله زوجي يساعدني هو وحماتي في الاهتمام بـ"تاليا" وسد فراغ غيابي".

وعن سيرين الأم قالت إنه لطالما كان يدغدغها حلم الأمومة، وأضافت "كنت خائفة ألا أستطيع تحقيق هذا الحلم يوماً ما، والحمد لله قد حققت حلمي اليوم". وكشفت سيرين أن هناك مشروع أمومة ثانياً في الأفق، وقالت: "لكن متل ما الله بريد".

حب دون مع مقابل

وأكدت سيرين أنها تشعر بعاطفة حبّ مختلفة مع ابنتها، وهو حب دون مقابل مختلف عن الحب والأشواق التي تربطها بزوجها.

وقالت إن طفلتها تاليا شبهها وتشبه والدها، وهي أحياناً "تغني في المنزل كفنانة صغيرة، تصعد على الطاولة لتغني وتعتبرها مسرحها الصغير وتمثل وترقص، وهي ثرثارة تخبرنا أخباراً كثيرة"، موضحة أن "تاليا شقية، وهي في 10 من شهر يونيو ستكمل الثلاث سنوات".

علاقة إعجاب مع خالد سليم

أما عن مشاريعها الفنية فتحدثت سيرين عن تفاصيل مسلسلها "سيرة حب" الذي لازال قيد التصوير في مصر وهي تتواجد هناك بشكل متواصل، وقالت إنه عبارة عن عمل عربي مشترك يشارك فيه نخبة من الممثلين من سوريا (مكسيم خليل) ومن مصر (خالد سليم) ومن لبنان (عصام الأشقر)، والمسلسل من إخراج محمد العادل، وهو من 90 حلقة وسيعرض في شهر رمضان المقبل.

وقالت إن دورها في المسلسل جديد ومختلف عن أدوارها السابقة، حيث تجسّد دور فتاة تدعى ريم تعيش في مصر، وهي من أم مصرية لكن متوفاة ومن أب لبناني، وتعمل في شركة وتكون مديرة مكتب مجدي (وهو مكسيم خليل) وفي ذات الوقت تربطها علاقة إعجاب بالممثل خالد سليم فتتطور العلاقة بينهما ويشهد المسلسل تطورات مشوقة.

وتعتبر قيمة وأهمية النص هما الأهم بالنسبة لسيرين لحظة اختيار أي دور، وبناء عليهما توافق أو ترفض، في المقابل هي لا تنكر أهمية الممثل الذي سيشارك معها في المسلسل، لكنها لا تتدخل في أسماء الممثلين وترى أن هذا من مهمة المنتج والمخرج.

ووصفت سيرين الممثل السوري مكسيم خليل، الذي تمثل إلى جانبه للمرة الثانية بعد أن جمعهما مسلسل "روبي"، بالممثل الرائع والمريح جداً في التصوير؛ لأنه ليس أنانياً بل على العكس تماماً، وفي المشاهد الصعبة "نتعاون معاً ونتفق على كيفية إنهاء المشهد بنجاح"، وتضيف: "أنا ومكسيم كتير متفقين داخل العمل، وخارج العمل وتربطنا صداقة، فهو أحد الأصدقاء المقربين للعائلة، ونتبادل الزيارات مع بعضنا البعض".

تعاون فني مع مروان خوري

وعن الأعمال التمثيلية الأخرى غير "سيرة حب"، قالت إنها بدأت في تصوير فيلم "سوء تفاهم"، وهو عمل لبناني مصري من إنتاج صادق الصباح، وسيكون تصويره بين لبنان ومصر، وقد انتهت من تصوير جزء منه في لبنان، أما الجزء الأكبر فسيتم في الجونة في مصر خلال فترة العيد.

وعن مشاريعها الغنائية قالت إنها تحضّر لإطلاق أغنية بالتعاون مع الملحن والفنان مروان خوري بعنوان "عادي" وتم تسجيلها، وتعمل خلال تواجدها في لبنان البحث عن المخرج المناسب لتصويرها وهي باللهجة اللبنانية.