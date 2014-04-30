"ستار وورز" يعود مع هاريسن فورد بجزئه السابع

تعود سلسلة أفلام "ستار وورز" (حرب النجوم) في الجزء السابع منها مع شخصياتها الشهيرة هان سولو ولوك سكايووكر والأميرة ليا، ومع الممثلين الأصليين بالكامل وعلى رأسهم هاريسن فورد.

وكشفت أستوديوهات ديزني، مالكة الحقوق لهذه السلسلة الناجحة منذ شرائها لشركة "لوكاس فيلم" في 2012 بأكثر من 4 مليارات دولار، عن الطاقم التمثيلي للجزء السابع من السلسلة الذي سيُعرض على الشاشات في 18 ديسمبر 2015.

وكتبت "ديزني" في بيان تقول: "الممثلون جون بوييغا ودايزي ريدلي وآدم درايفر وأوسكار إيزاك إضافة إلى واندي سركيس ودومنال غليسن وماك فون سيدو، سينضمون إلى النجوم الأصليين في السلسلة ".

ووضع الأستوديو بذلك حداً لتكهنات هوليوود ومحبي هذه السلسلة في العالم بأسره الذين كانوا يتساءلون حول موقع الممثلين المخضرمين للسلسلة في هذه الثلاثية الجديدة.

وفي مارس أصدرت "ديزني" بياناً أثارت فيه شهية محبي هذه السلسلة ملمحة إلى احتمال عودة هان سولو والأميرة ليا إلى الشاشة.

وأوضحت "ديزني" يومها أن أحداث الجزء السابع ستدور بعد 30 عاماً على أحداث الجزء السادس "ذي ريترن أوف ذي جداي"، وسيتولى بطولته ثلاثة ممثلين شباب جدد إلى جانب عدة وجوه مألوفة جداً.