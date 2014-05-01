غوغل يحتفل بالذكرى الـ102 لميلاد الفنان شكوكو

يحتفل محرك البحث العالمي غوغل، اليوم الخميس، بالذكرى 102 على ميلاد الفنان المصري الراحل محمود شكوكو، الذي يعد أحد أبرز علامات الكوميديا وفن المونولوج في مصر خلال القرن العشرين.

ولد الفنان محمود إبراهيم إسماعيل موسك، الشهير بـ"محمود شكوكو"، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، في الأول من مايو عام 1912.

ظهر محمود شكوكو في الكثير من أفلام الأبيض والأسود وارتبط بالفنان اسماعيل ياسين، حيث اشترك معه كثنائي مونولوجست، وكون فرقة خاصة به، كان محمود شكوكو هو الفنان المصري الوحيد الذى صنعت له دمى صغيرة على شكله بالجلباب البلدي والقبعة المميزة التي كان يرتديها.

ولا تزال الكثير من مونولوجاته باقية لدرجة أن شركة مصر للطيران تخصص إحدى القنوات الإذاعية على متن رحلاتها لمونولوجات محمود شكوكو.

كما شارك شكوكو في بعض الأفلام الملونة في أواخر أيامه بأدوار ثانوية، ومن أبرز أدواره بالأفلام، دوره بفيلم "عنتر ولبلب" الذي لعب بطولته مع سراج منير، وشارك عدد كبير من الفنانين في حوالي 79 فيلما من بينها "الأسطى حسن" مع فريد شوقى.. و"أم رتيبة" مع ماري منيب وحسن فايق.

وتوفى الفنان الراحل الذى كثيرا ما أضحك الجمهور العربي بالشخصيات التى أداها على شاشات السينما على مدار 32 عاما فى 21 فبراير 1985 عن 72 عاما.