تدهور صحة الفنان سعيد صالح ودخوله العناية المركزة

أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة بتعرض الفنان المصري سعيد صالح لأزمة صحية حادة، نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة في القاهرة.

وكان الفنان الكوميدي قد تعرض "لهبوط مفاجئ وعرق شديد وقيء دم"، ويخضع حالياً للعلاج المكثف والملاحظة من قبل الأطباء.

وصرح الفنان سامح الصريطي، وكيل أول نقابة الممثلين، في تصريحات صحافية، أن النقابة تقوم بالإشراف على علاج الفنان سعيد صالح بالمستشفى.

يذكر أن الفنان سعيد صالح قد شارك في أكثر من 500 فيلم سينمائي، وعشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كما شارك الفنان الكوميدي عادل إمام في الكثير من أعماله السينمائية، واشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته.

وقد تعرض في عام 2005 لآلام حادة في القلب بسبب ضيق في ثلاثة شرايين.