أغنية جديدة لمايكل جاكسون متاحة للشراء إلكترونياً

عرضت أولى أغنيات ألبوم لنجم موسيقى البوب الراحل، مايكل جاكسون، لأول مرة في حفل جوائز آي-هارت راديو للموسيقى، أمس الخميس، أي قبل الإصدار التجاري للألبوم المقرر في وقت لاحق هذا الشهر.

وأغنية (Love Never Felt So Good) التي كتبها وسجلها جاكسون عام 1983 هي الأولى من ألبوم (Xscape) الذي ستصدره شركة ايبك ريكوردز بالاشتراك مع ورثة جاكسون يوم 13 مايو الجاري.

وأصبحت الأغنية متاحة للشراء بدءاً من منتصف ليل/ اليوم الجمعة.

ويضم الألبوم ثماني أغنيات لم تصدر من قبل. وسجل جاكسون هذه الأغنيات خلال الفترة بين عامي 1983 و1999.

وتوفي جاكسون الملقب "ملك البوب" وأحد الفنانين الأكثر تأثيرا في مجال الموسيقى عام 2009 عن 50 عاما بسبب جرعة مخدر زائدة.